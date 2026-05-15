Sheinbaum recibe a Michelle Bachelet en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que recibió en Palacio Nacional a Michelle Bachelet.

Sheinbaum Pardo la describió como una mujer brillante y promotora de la paz con desarrollo y justicia.

En redes sociales, la presidenta compartió una foto juntas y reiteró su apoyo para que ella presida la Secretaria General de Naciones Unidas.

Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas. pic.twitter.com/cL4YD6BMnw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

¿Quiénes compiten por la Secretaría General de las Naciones Unidas?

Aún no se define quién ocupará la Secretaría General de la ONU para el periodo 2027-2032.

Sin embargo, hay cuatro candidatos principales en disputa para suceder a António Guterres: la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi (actual director del OIEA), y la costarricense Rebeca Grynspan.

El proceso de selección formal contempla debates y audiencias públicas donde los nominados exponen sus propuestas y responden a las críticas sobre la incapacidad actual del organismo para detener conflictos armados globales.