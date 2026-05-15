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Sheinbaum recibe a Michelle Bachelet en Palacio Nacional

La presidenta ha reiterado su apoyo para que Bachelet presida la Secretaría General de la ONU

Sheinbaum recibe a Michelle Bachelet en Palacio Nacional

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que recibió en Palacio Nacional a Michelle Bachelet

Sheinbaum Pardo la describió como una mujer brillante y promotora de la paz con desarrollo y justicia. 

En redes sociales, la presidenta compartió una foto juntas y reiteró su apoyo para que ella presida la Secretaria General de Naciones Unidas.

¿Quiénes compiten por la Secretaría General de las Naciones Unidas

Aún no se define quién ocupará la Secretaría General de la ONU para el periodo 2027-2032

Sin embargo, hay cuatro candidatos principales en disputa para suceder a António Guterres: la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi (actual director del OIEA), y la costarricense Rebeca Grynspan

El proceso de selección formal contempla debates y audiencias públicas donde los nominados exponen sus propuestas y responden a las críticas sobre la incapacidad actual del organismo para detener conflictos armados globales. 

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