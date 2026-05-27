Sheinbaum reivindica trabajo diario del gabinete de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la disminución de 49 por ciento en homicidios dolosos en el país es resultado del trabajo cotidiano del gabinete de seguridad, con reuniones diarias desde las 6 de la mañana, coordinación con gobiernos estatales y municipales, además de acciones de inteligencia e investigación para debilitar estructuras criminales.

Destacó que la estrategia no se limita a operativos policiales, sino que incluye atención a las causas de la violencia mediante trabajo territorial encabezado por la Secretaría de Gobernación. Señaló que brigadas han recorrido viviendas para detectar a jóvenes que no estudian ni trabajan y que enfrentan riesgo de ser reclutados por grupos delictivos. Indicó que más de seis mil jóvenes han sido incorporados a programas educativos, laborales, culturales y deportivos.

"Hay Estado mexicano": Sheinbaum

Sheinbaum detalló que en año y medio de gobierno se ha detenido a 54 mil presuntos delincuentes y retirado de circulación cerca de 32 mil armas de fuego, en su mayoría de alto poder.

Sostuvo que estos resultados derivan de un trabajo profesional y coordinado entre la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales. "Hay Estado mexicano. Y hay instituciones del Estado mexicano", afirmó al referirse al combate a la delincuencia organizada.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD.

La mandataria aseguró que la política de seguridad mantendrá operativos conjuntos y coordinación institucional . Foto: Cuartoscuro

Se pedirán pruebas de colusión para servidores públicos

La presidenta expuso que la estrategia contempla actuar también contra servidores públicos vinculados con grupos criminales cuando existan pruebas de colusión. Indicó que ya se han procesado funcionarios municipales en casos documentados por la Fiscalía General de la República. Añadió que el fortalecimiento de las áreas de inteligencia permitió enfocar capacidades del Estado en la protección ciudadana y no en fines políticos.

Como ejemplo, Sheinbaum mencionó el caso de Guanajuato, donde atribuyó la baja en homicidios a detenciones clave contra grupos criminales dedicados a extorsión y asesinatos. Aseguró que la política de seguridad mantendrá operativos conjuntos y coordinación institucional con el objetivo de reducir delitos y fortalecer la percepción de seguridad entre la población.