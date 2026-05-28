Reporta Sheinbaum ingresos por 1.79 millones en declaración patrimonial

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación correspondiente a 2026, días antes de que venza el plazo legal del 31 de mayo para que los servidores públicos federales cumplan con esta obligación constitucional.

De acuerdo con el documento entregado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la mandataria reportó un ingreso anual neto de un millón 791 mil 441 pesos. De esa cifra, un millón 790 mil pesos corresponden a su remuneración anual neta como titular del Poder Ejecutivo federal, concepto que incluye salario, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones, una vez descontados impuestos.

La presidenta declaró ingresos adicionales por mil 441 pesos

La presidenta también declaró ingresos adicionales por mil 441 pesos provenientes de rendimientos financieros de capital. "No recibe remuneración por su participación", señala el documento sobre las dos empresas en las que mantiene acciones: Eli Cami y Cia, ubicada en el Estado de México, y Sintacrom de México, en Guanajuato, donde reporta una participación accionaria de ocho por ciento.

CLAUDIA SHEINBAUM.

La declaración no registra adquisición de bienes inmuebles, vehículos ni bienes muebles durante el año inmediato anterior. Foto: Cuartoscuro

La declaración no registra adquisición de bienes inmuebles, vehículos ni bienes muebles durante el año inmediato anterior. El único inmueble reportado es un departamento adquirido mediante crédito en diciembre de 1999 por 275 mil pesos, del cual la mandataria posee el cien por ciento de la titularidad. También mantiene un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2013, comprado de contado en octubre de 2012 por 164 mil 900 pesos.

En el apartado financiero, Sheinbaum reportó una cuenta de cheques y un fondo de inversión en BBVA Bancomer, así como una tarjeta de crédito bancaria adquirida en 2010. Según datos del portal servidorespublicos.gob.mx, la administración pública federal registraba al 27 de mayo un avance de 91.35 por ciento en el cumplimiento de esta obligación.