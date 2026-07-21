"Que expliquen su corrupción": Sheinbaum responde a la DEA y lanza reto a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las nuevas alusiones del jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, sobre presuntos funcionarios mexicanos vinculados con la corrupción y exigió que Estados Unidos también esclarezca los casos que involucran a integrantes de sus propias agencias de seguridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó el caso de un exagente de la DEA señalado por presuntamente convivir con integrantes del narcotráfico y cuestionó la falta de explicaciones por parte de las autoridades estadounidenses.

"Ya lo dije, pues también ellos que expliquen, por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos de la DEA. ¿Qué pasó con esta persona?, dijo.

La respuesta surgió luego de que Cole volviera a mencionar a presuntos funcionarios mexicanos relacionados con actos de corrupción en el contexto de la sentencia contra Ismael el Mayo Zambada. Sheinbaum evitó responder a las acusaciones de manera directa y trasladó el foco hacia los casos pendientes dentro de las instituciones estadounidenses.

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Cooperación bilateral y retos en seguridad

La presidenta sostuvo que México mantiene la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque subrayó que cada país debe asumir su responsabilidad en el combate a la delincuencia organizada.

"Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar el país y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos. Hasta por razones humanitarias. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Y cada quien, pues debe hacer su trabajo."

Sheinbaum añadió que el gobierno estadounidense enfrenta desafíos internos que también deben atenderse y rechazó que la relación bilateral se base únicamente en señalamientos hacia México.

"Ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos. Muchísimo."

Las declaraciones se producen mientras ambos gobiernos mantienen la cooperación en seguridad, con intercambio de información para combatir el tráfico de drogas y de armas, y en paralelo iniciaron en México los trabajos formales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).