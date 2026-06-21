Sheinbaum convive con niñas y niños en cancha del Mundial Social

El legado social del Mundial 2026 también pasó por Mexicali. Durante su gira por Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó las canchas de Ciudad Deportiva, donde convivió con niñas y niños que utilizan uno de los espacios construidos dentro del programa Mundial Social.

La mandataria destacó que estas instalaciones buscan garantizar el acceso gratuito al deporte en comunidades de todo el país y recordó que forman parte de una estrategia ligada a la celebración de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

"Con niñas y niños de Mexicali visitamos una de las 4 mil canchas de futbol que hicimos con el Mundial Social para que todas y todos podamos practicar este deporte de manera gratuita", escribió en sus redes sociales.

La cancha visitada forma parte de una red de espacios deportivos impulsados por el gobierno federal con el objetivo de ampliar las opciones de recreación y actividad física para la población infantil y juvenil.

Con niñas y niños de Mexicali visitamos una de las 4 mil canchas de futbol que hicimos con el Mundial Social para que todas y todos podamos practicar este deporte de manera gratuita. pic.twitter.com/AMlHcz6jmZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

El Mundial busca dejar infraestructura social

La apuesta del gobierno no se limita a la organización de los partidos del Mundial 2026. La estrategia incluye obras comunitarias que permanezcan después del torneo y que acerquen el deporte a zonas con menos infraestructura.

Las canchas del Mundial Social buscan convertirse en puntos de encuentro para niñas, niños y jóvenes, además de promover hábitos saludables y la práctica regular del futbol.

Gira por Baja California

La visita a Ciudad Deportiva ocurrió durante la gira de trabajo que Sheinbaum encabezó este fin de semana en Baja California, donde también supervisó proyectos de infraestructura y programas federales.

La imagen de la presidenta jugando y conviviendo con menores en la cancha contrastó con la agenda institucional de la gira y colocó el foco en uno de los componentes sociales que el gobierno busca asociar con la celebración del Mundial de Futbol de 2026.