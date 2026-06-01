Influencer denuncia construcción de planta de amoníaco en Bahía de Ohuira, Sinaloa

Una controversia ambiental de gran magnitud ha comenzado a ganar visibilidad en Sinaloa.

La discusión involucra uno de los ecosistemas costeros más importantes del noroeste de México, comunidades indígenas, pescadores y un proyecto industrial que ha generado preocupación entre activistas y habitantes de la región.

Ahora, una reconocida creadora de contenido decidió utilizar su alcance digital para alertar sobre una situación que, asegura, podría tener consecuencias irreversibles.

En Ovaciones te decimos todos los detalles del caso.

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Daniela Rodrice denuncia destrucción ambiental en Bahía de Ohuira

La influencer Daniela Rodrice publicó un video en redes sociales en el que pidió a sus seguidores informarse y firmar una petición que busca impedir la construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, ubicada en la zona de Topolobampo, Sinaloa.

Durante su mensaje, la creadora de contenido afirmó que el tema merece mayor atención pública debido a los posibles impactos ambientales y sociales que denuncian organizaciones y habitantes de la región.

“Una planta de amoníaco que quieren poner aquí a la vuelta de mi casa”, expresó Rodrice al explicar que vive en Sinaloa y que el proyecto se desarrolla cerca de una zona que considera emblemática por su riqueza natural.

La influencer también señaló que la construcción podría afectar a pescadores, fauna marina y familias que dependen económicamente de la bahía.

Además, hizo un llamado a otros creadores de contenido para visibilizar la problemática y respaldar la campaña de recolección de firmas.

“Hay familias, hay niños, hay un montón de animales y esto se va a esparcir por todo México si no detenemos estas cosas ya”, afirmó.

Según Rodrice, la movilización ciudadana busca evitar que continúen los trabajos relacionados con el proyecto industrial mientras persisten cuestionamientos ambientales y legales.

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Qué está pasando en Bahía de Ohuira

La petición que circula en plataformas digitales lleva por título: “Nos oponemos a la construcción ilegal de una planta de amoníaco de capital suizo-alemán en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, México”.

El documento solicita la cancelación de permisos y la suspensión del financiamiento del proyecto impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa PROMAN AG.

Los promotores de la iniciativa sostienen que la planta pretende producir dos mil 200 toneladas diarias de amoníaco, sustancia que describen como altamente tóxica.

Asimismo, aseguran que la obra pondría en riesgo a comunidades ubicadas dentro de un radio de hasta 15 kilómetros.

En la petición se advierte que el proyecto podría representar un “ecocidio, riesgo para la salud humana y un etnocidio cultural para el pueblo originario Yoreme”, comunidad que históricamente ha habitado esta región de Sinaloa.

La construcción ilegal de una planta de amoníaco en la reserva natural Bahía Ohuira

(foto del El Sol de Mexico 2019).

Otro de los puntos más relevantes señala que la empresa habría invadido 202 hectáreas de zona federal costera y rellenado 22 hectáreas de manglares protegidos, ubicados dentro de un sitio RAMSAR reconocido internacionalmente por su importancia ecológica.

Además, los promoventes exigen la intervención de autoridades mexicanas, organismos internacionales y entidades financieras vinculadas al proyecto para revisar los impactos denunciados y garantizar la protección de los derechos ambientales y culturales de las comunidades afectadas.

Daños que implica la construcción de una planta de amoníaco en Sinaloa

De acuerdo con los argumentos presentados en la petición, uno de los principales riesgos estaría relacionado con el impacto sobre el ecosistema marino-costero de la Bahía de Ohuira.

Los impulsores de la campaña afirman que la operación de la planta utilizaría agua marina para procesos industriales y posteriormente descargaría aproximadamente 2 mil metros cúbicos por hora de agua caliente en la bahía.

Según el documento, estas descargas podrían incrementar la temperatura del agua en hasta 3 grados centígrados, además de modificar los niveles de salinidad, afectando especies marinas y actividades pesqueras de la región.

La petición sostiene que este escenario podría provocar la pérdida de hasta 60% de la producción de camarón de la bahía, equivalente a más de 500 toneladas anuales, impactando directamente a miles de familias que dependen de la pesca.

Los firmantes también alertan sobre posibles afectaciones a especies como delfines, tortugas marinas, aves, tiburones y ballenas que habitan o transitan por la zona.

Delfines nadando en la Bahía de Ohuira (foto: petición)



Otro de los señalamientos más delicados está relacionado con los riesgos asociados al almacenamiento y manejo de amoníaco. El documento asegura que estudios de riesgo citados por los opositores del proyecto advierten sobre la posibilidad de fugas durante la operación de la planta, lo que podría representar un peligro para las poblaciones cercanas.

Además del impacto ambiental, la campaña sostiene que el deterioro de la bahía pondría en riesgo las actividades tradicionales del pueblo indígena Yoreme, incluyendo la pesca, la agricultura, el turismo y diversas expresiones culturales transmitidas por generaciones.

La recolección de firmas continúa en redes sociales, donde activistas, habitantes de la región y figuras públicas buscan ampliar la discusión sobre el futuro de la Bahía de Ohuira y los posibles efectos de este proyecto industrial en uno de los ecosistemas más importantes de Sinaloa.

Cómo firmar en contra de la construcción en Bahía de Ohuira, Sinaloa

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