Emplazan a huelga los controladores de tránsito aéreo en México

Este martes se sumó un prietito más al arroz, luego de que los controladores del país anunciaron que se irán a huelga, al no ser remunerado su trabajo "como se debe", con lo que este conflicto laboral estaría generando presión adicional a las operaciones aéreas por saturación y hasta falta de condiciones físicas, como sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Así, ante "el silencio y la indiferencia", en especial de la Secretaría de Hacienda, pero también de la de Comunicaciones y Transportes (SICT), el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), presentará este miércoles un emplazamiento a huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

Ello, al acusar sobrecarga de trabajo, pérdida de 30% del poder adquisitivo de su salario, personal que trabaja sin nombramiento, además de falta de capacitación en nuevas tecnologías y procedimientos, entre otras situaciones.

De esta forma, a menos de un mes de que inicie lo que para los Gobiernos de México y de la Ciudad de México será un aliciente para la economía, la llegada de 5.5 millones de turistas por el Mundial de Futbol, se agrega un problema más a la de por sí deficiente operación del Aeropuerto Internacional de la CDMX.

En un comunicado, el Sinacta informó que la decisión se tomó durante el XVI Congreso Nacional, en donde:

"la voz del gremio fue clara y unánime.Hemos mantenido nuestro compromiso con la seguridad y eficiencia del espacio aéreo nacional con un profesionalismo intachable; sin embargo, las autoridades hacendarias han respondido a nuestra dedicación con silencio e indiferencia".

En ese sentido, en el documento y un video difundidos en sus redes sociales, el gremio señaló que la decisión de irse a huelga es consecuencia de la falta de atención de las autoridades a varias demandas laborales y estructurales que se han agravado en los últimos años, dejando ver que hay situaciones críticas que ponen en riesgo la seguridad operacional del espacio aéreo mexicano.

"Los hechos que nos han traído a este punto son innegables y no pueden seguir siendo ignorados: más de 19 controladores operan sin el nombramiento de ley; enfrentamos una pérdida acumulada del 30% en el poder adquisitivo de nuestro salario, un rezago estructural que castiga nuestra labor; barreras para desarrollar nuestra profesión; turnos extenuantes y falta de capacitación en nuevas tecnologías y procedimientos".

Los controladores, responsables de las operaciones, esto es, aterrizajes y despegues en las terminales aéreas, y la seguridad en el espacio aéreo mexicano, aseveraron que "este acto no es un paso que demos a la ligera, sino un recurso legal y legítimo para exigir que el Estado nos garantice las condiciones salariales y estructurales mínimas para ejercer nuestra profesión. Hemos agotado la paciencia, pero no la convicción".

El Sindicato aseveró que este emplazamiento a huelga "es una herramienta para forzar la apertura de una mesa de diálogo resolutiva, real y con compromisos por escrito".

Los controladores señalaron saber de: