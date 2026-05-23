"Somos lo mismo": Sheinbaum Pardo dice que no habrá ruptura con López Obrador ni con la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó cualquier intento de marcar distancia con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que ambos forman parte del mismo proyecto político y señalar que la llamada Cuarta Transformación mantiene continuidad entre su administración y la iniciada en 2018.

"Por más que nos digan, es como dicen: Ay, la presidenta quiere parecerse a López Obrador. ¿Cómo creen? ¿Ustedes creen que nos vamos a separar del inicio de la transformación? Jamás. Somos lo mismo, somos el mismo proyecto. Se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México. No hay separación entre pueblo y gobierno, tenemos principios, tenemos causa y si hacemos eso siempre vamos a salir adelante", sostuvo.

Sheinbaum Pardo aseguró que el país "va bien" porque, afirmó, "no hay divorcio entre pueblo y gobierno", ya que "si el gobierno se fuera por otro lado y se olvidara del pueblo, entonces iríamos bastante mal", al encabezar la asamblea con productores de cacao "Transformación para el Bienestar", en Comalcalco, Tabasco.

Indicó que existe una estrategia permanente de sus adversarios políticos y de sectores de medios de comunicación para intentar generar una ruptura entre ella y López Obrador, algo que rechazó al reivindicar el proyecto iniciado en 2018.

"Hay algunos que quieren que eso ocurra. Por eso escriben ahí, en los medios, la televisión y todo lo que ya conocemos", dijo.

En este sentido defendió la continuidad de la llamada Cuarta Transformación y afirmar que la diferencia entre los gobiernos anteriores y el movimiento que encabeza Morena radica en que ahora existe una política enfocada en beneficiar directamente a la población.

"Antes no había recursos para el pueblo. Los recursos eran para unos cuantos hasta que llegó el presidente López Obrador y empezó a cambiar la historia de nuestro país", afirmó.

Sheinbaum Pardo señaló que a partir del gobierno de López Obrador comenzó a construirse "una economía desde abajo", basada en programas sociales, aumentos al salario mínimo y apoyos directos entregados sin intermediarios.

"Lo primero, los programas de bienestar; antes no existía eso", dijo al destacar apoyos como la pensión para adultos mayores, las becas para estudiantes, los programas para personas con discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y los fertilizantes gratuitos.

La presidenta resaltó que durante su administración se amplió esa política social con nuevos apoyos dirigidos principalmente a mujeres, estudiantes y familias e indicó que "cuando llegamos decidimos apoyar a las mujeres con Pensión Mujeres Bienestar y con más becas", señaló.

Por lo anterior defendió que los programas sociales representan un cambio frente a administraciones anteriores, al asegurar que ahora los apoyos llegan de manera directa y sin intermediarios.

Alimentación para el Bienestar. Comalcalco, Tabasco https://t.co/3oEeTFwLK7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 23, 2026

En defensa de los Programas Sociales:

"Los programas de bienestar han traído beneficio a la gente de manera directa sin intermediarios, no como antes que los gobiernos llegaban cuando iba a haber elecciones y daban migajas y luego se olvidaban del pueblo".

Sheinbaum Pardo también reivindicó la política salarial impulsada desde 2018 y aseguró que el incremento al salario mínimo permitió redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores y señaló que "el trabajador genera la riqueza y antes se quedaba arriba; al haber mayor salario se distribuye la riqueza y se vive mejor".

Además, defendió la política económica impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación y aseguró que ahora los acuerdos comerciales y las inversiones deben beneficiar también a pequeños productores y sectores históricamente excluidos.

"Nosotros pensamos que estos acuerdos comerciales pueden favorecer a grandes empresas, pero tenemos que garantizar que beneficien desde abajo", afirmó.

Sheinbaum Pardo reiteró que su administración mantendrá la misma ruta política y social impulsada por López Obrador, al considerar que ambos gobiernos comparten principios, objetivos y una misma visión de transformación del país.