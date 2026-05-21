SRE espera respuesta de EU sobre extradiciones y defiende labor consular

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el gobierno de México aún no recibe respuesta formal de Estados Unidos sobre solicitudes diplomáticas relacionadas con procesos de extradición, mientras descartó que exista información oficial sobre presuntas investigaciones contra consulados mexicanos en ese país.

Durante una conferencia conjunta con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el canciller fue consultado sobre versiones periodísticas relacionadas con expedientes judiciales y posibles acciones de autoridades estadounidenses.

Velasco señaló que la cancillería mantiene seguimiento sobre los intercambios diplomáticos con Washington, pero precisó que hasta ahora no existe una contestación oficial.

"Respecto de la nota diplomática y lo que comentabas sobre las solicitudes de extradición, no hemos recibido aún una respuesta; ya la buscaremos informando más adelante", señaló.

La declaración ocurre en medio de cuestionamientos sobre expedientes vinculados con actores políticos mexicanos y posibles acciones de autoridades estadounidenses.

En otro frente, Velasco rechazó reportes sobre supuestas investigaciones contra consulados mexicanos en Estados Unidos por presuntas actividades políticas.

Afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores no cuenta con información oficial que confirme la existencia de algún procedimiento de esa naturaleza y sostuvo que el contacto con el Departamento de Estado permanece abierto.

"Mantenemos un diálogo con el Departamento de Estado, pero no tenemos en este momento información de que haya algún proceso respecto de los consulados, más allá de lo que surgió en medios de comunicación", dijo.

El canciller defendió el papel de la red consular mexicana en territorio estadounidense y subrayó que su función está enfocada en protección y asistencia a la comunidad mexicana.

Sostuvo que los consulados no participan en actividades políticas internas de Estados Unidos y que los funcionarios consulares actúan bajo lineamientos institucionales y conforme a obligaciones internacionales.

Explicó que los cónsules tienen instrucciones precisas para abstenerse de involucrarse en actividades de carácter partidista durante el ejercicio de sus funciones.

Un gran gusto recibir en a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, mi amiga Kaja Kallas (@kajakallas), con quien sostendré una reunión de trabajo el día de mañana previo al arranque de las actividades de la VIII Cumbre - . pic.twitter.com/I2b5Higqg2 — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 21, 2026

También aseguró que la actuación consular se apega a la Convención de Viena, marco jurídico que regula las funciones diplomáticas y consulares entre Estados.

Las declaraciones se producen en un momento de alta sensibilidad en la relación bilateral México-Estados Unidos, marcada por temas de seguridad, migración, comercio y cooperación judicial.

Velasco indicó que la interlocución con autoridades estadounidenses continúa y que el gobierno mexicano mantendrá comunicación institucional sobre cualquier evolución en ambos temas.