Cae "El Comandante Blas", ex policía ligado presuntamente a "La Barredora" en Tabasco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco informó sobre la detención de Blasimiro "N", alias "El Blas" y/o "El Comandante Blas", un ex policía estatal presuntamente vinculado con el grupo delictivo conocido como "La Barredora".

De acuerdo con la dependencia, la captura fue realizada por elementos de la SSPC y de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca en el municipio de Centro, Tabasco.

A través de sus redes sociales, las autoridades señalaron que el detenido estaría relacionado con actividades de dicha organización criminal que opera en la entidad.

En la publicación oficial también se observa una fotografía en la que aparecen lo que aparentemente serían un arma de fuego y presunta droga aseguradas durante el operativo, sin embargo las autoridades no detallaron oficialmente las cantidades ni el tipo de sustancias localizadas.

Blasimiro "N", alias "El Blas" y/o "El Comandante Blas". ❮ ❯

La SSPC recordó además que, conforme a la ley:

"Se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial".

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los delitos específicos que se le imputan ni más detalles sobre el caso.

¿Quien es "La Barredora"?

"La Barredora" es el nombre con el que se identifica a un grupo criminal que ha sido relacionado con hechos violentos, extorsiones, narcomenudeo y disputas por el control territorial en Tabasco particularmente en Villahermosa y su zona metropolitana.

En distintos reportes de seguridad, esta organización ha sido señalada por presuntos vínculos con células del crimen organizado que operan en la región, además de mantener enfrentamientos con grupos rivales por el control de actividades ilícitas.

En los últimos años, el nombre de "La Barredora" ha aparecido constantemente en investigaciones y operativos de fuerzas estatales y federales debido al incremento de violencia registrado en Tabasco.