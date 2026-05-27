SSPC niega existencia de ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ninguna Notificación Roja emitida por la Interpol.

La dependencia encabezada por Omar García Harfuch señaló, a través de sus redes sociales que, tras realizar consultas con autoridades nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ningún mandamiento o ficha de búsqueda internacional en contra del gobernador con licencia.

“La SSPC informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol. Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, señaló en una publicación en redes sociales.

El pronunciamiento ocurrió luego de que Rocha Moya fuera mencionado en una acusación presentada el pasado 29 de abril ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a su país".

El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

¿Quiénes son los señalados por EU?

Las autoridades estadounidenses señalaron a 10 personas por presuntamente estar vinculados con "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y ellos son:

Rubén Rocha Moya Enrique Inzunza Juan de Dios Gámez Mendívil Enrique Díaz Vega Gerardo Mérida Sánchez Dámaso Castro Saavedra Marco Antonio Almanza Avilés Alberto Jorge Contreras Núñez José Antonio Dionisio Hipólito uan Valenzuela Millán

“El Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton, según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia.

Pese a esos señalamientos, la SSPC reiteró que no existe actualmente ninguna Notificación Roja activa en contra del gobernador con licencia de Sinaloa.

La #SSPC informa que el gobernador con licencia de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol.



Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 27, 2026

Lo anterior, luego que a Omar García Harfuch se le cuestionó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que: "según sé, no cuenta con ficha roja, pero lo reviso y les comunico".