Así operaba la banda que drogaba a clientes de bares para vaciar sus cuentas en CDMX

Salir de un bar, abordar un taxi y despertar horas después sin dinero, sin celular y con las cuentas bancarias vacías. Ese era el presunto modus operandi de una organización criminal que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, operaba desde 2024 en algunas de las zonas de mayor vida nocturna de la capital.

La captura de José "N", identificado como presunto integrante de esta célula delictiva, representa el tercer arresto relacionado con el caso. Sin embargo, las autoridades consideran que podría haber más personas involucradas y un número mayor de víctimas que aún no han presentado una denuncia formal.

Las investigaciones apuntan a que la banda elegía cuidadosamente a sus víctimas. Su principal objetivo eran personas que abandonaban bares, restaurantes y centros nocturnos ubicados en Zona Rosa, la colonia Roma y la Condesa, tres de los corredores de entretenimiento más concurridos de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos responsables aprovechaban que muchas personas salían solas o bajo los efectos del alcohol para ofrecerles un servicio de taxi, aparentando ser una opción segura para regresar a casa.

La bebida que cambiaba todo

Una vez dentro del vehículo, comenzaba la segunda etapa del plan. Según las investigaciones, los pasajeros recibían una bebida que presuntamente contenía una sustancia capaz de provocar somnolencia, desorientación o incluso la pérdida del conocimiento.

Cuando las víctimas ya no podían defenderse ni recordar lo ocurrido, eran despojadas de dinero en efectivo, teléfonos celulares, relojes, joyería y otras pertenencias de valor.

Las indagatorias también revelan que, en algunos casos, los presuntos delincuentes utilizaban las tarjetas bancarias de las víctimas para realizar compras o retiros de efectivo antes de abandonarlas en distintos puntos de la ciudad.

Tres detenidos y una investigación abierta

Con la detención de José "N", la Policía de Investigación suma tres presuntos integrantes capturados por este caso. No obstante, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si la organización estaba integrada por más personas y establecer el número real de afectados.

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La Fiscalía también busca identificar si existen denuncias con características similares que puedan estar relacionadas con esta misma célula delictiva.

Llamado a denunciar

Las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que haya sido víctima de un robo con un modus operandi similar a presentar una denuncia. La información proporcionada por los afectados podría ser fundamental para robustecer las investigaciones y fincar responsabilidades penales contra todos los involucrados.

El caso también ha encendido las alertas sobre la vulnerabilidad de quienes utilizan servicios de transporte después de salir de centros nocturnos. Especialistas en seguridad recomiendan solicitar transporte mediante aplicaciones oficiales o sitios autorizados, compartir el viaje en tiempo real con familiares o amigos y evitar consumir bebidas ofrecidas por personas desconocidas.

Mientras la investigación continúa, la Fiscalía capitalina busca determinar el alcance de una banda que durante meses habría aprovechado la confianza de sus pasajeros para convertir un trayecto de regreso a casa en el inicio de un robo cuidadosamente planeado.