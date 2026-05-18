Trump no me ha dicho en privado que los cárteles gobiernen México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la narrativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un supuesto control del narcotráfico en México y aseguró que ese señalamiento nunca le ha sido expresado de manera directa en conversaciones privadas entre ambos mandatarios.

Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo respondió a los dichos públicos del mandatario estadounidense y dejó clara la posición de su gobierno frente a cualquier intento de deslegitimar al Estado mexicano.

"Eso no lo ha dicho en las llamadas", afirmó Sheinbaum al ser consultada sobre las declaraciones de Trump en torno a la influencia de los cárteles en territorio mexicano.

La presidenta sostuvo que México mantiene instituciones, gobierno y una estrategia propia de seguridad, por lo que rechazó cualquier interpretación que coloque a los grupos criminales como poder dominante.

"En México gobierna el pueblo de México", subrayó.

La declaración ocurre en un contexto de tensión narrativa entre ambos países por seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral, temas que han marcado parte de la relación con Washington desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En México, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se eligen por el pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. https://t.co/FnLYaaXzwo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 18, 2026

Coordinación y cooperación con EU

Sheinbaum ha insistido en que la coordinación con Estados Unidos debe mantenerse bajo principios de colaboración, respeto mutuo y soberanía, sin aceptar posturas que impliquen subordinación o intervencionismo.

El mensaje también busca contener el impacto político interno de los señalamientos provenientes de Washington, en momentos en que la oposición y sectores críticos han utilizado las declaraciones del presidente estadounidense para cuestionar la estrategia de seguridad del gobierno federal.