UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya y políticos de Sinaloa tras señalamientos de EU

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de manera preventiva cuentas bancarias de personajes políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, tras alertas generadas por investigaciones y señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.

Aunque en el comunicado oficial la Secretaría de Hacienda no menciona nombres, la dependencia señala que las medidas fueron aplicadas contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) relacionadas con los señalamientos difundidos públicamente por autoridades estadounidenses.

Además de Rocha Moya, las acciones también alcanzan al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

Según Hacienda, los bancos activaron alertas debido a sus mecanismos de vigilancia y a las relaciones de corresponsalía que mantienen con instituciones financieras de Estados Unidos.

La UIF explicó que el congelamiento forma parte de una medida preventiva para proteger al sistema financiero mexicano y aclaró que esto no significa que exista una resolución definitiva o que se haya comprobado algún delito.

"La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna", indicó la dependencia.

El caso surge en medio de investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y grupos del crimen organizado.

La dependencia federal agregó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas pueden defenderse legalmente mediante recursos administrativos y judiciales.