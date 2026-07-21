¿Qué pasó con el examen en línea? UNAM anuncia investigación sobre los resultados

Luego de que se ha difundido que en el examen de admisión para el nivel licenciatura aumentó de manera atípica el número de estudiantes con aciertos por encima de cien, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que creará una comisión de investigación para revisar los resultados del examen, que fue totalmente en línea.

UNAM instruye informe detallado sobre proceso de selección

La Universidad dio a conocer que el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM.

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Ello, para contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes.

Comisión técnica revisará datos y procedimiento del examen

Asimismo, se integrará una comisión técnica en la cual participarán expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

Detalló que este estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.

"Asimismo, se informa que a partir de la publicación de los resultados se atiende a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitan la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación. De estas últimas, quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación", acotó.

Finalmente, la UNAM aseguró que dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión.