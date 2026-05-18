Inteligencia Artificial sí, pero con ética: la apuesta de la UNAM

Este lunes, la máxima casa de estudios (UNAM) instaló oficialmente el, un organismo que buscará impulsar el desarrollo de esta tecnología bajo principios éticos, sociales y humanistas.

En medio del crecimiento acelerado de herramientas de IA , el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dejó claro que el reto no solo consiste en adaptarse a la tecnología, sino en dirigirla con responsabilidad.

Aseguró que la inteligencia artificial no debe entenderse como una herramienta ajena o inevitable, sino como un espacio de decisión pública y académica que debe mantenerse centrado en las personas.

Con el fin de:

"delinear un nuevo modelo educativo que permita la formación de egresadas y egresados con pensamiento crítico, competencias digitales sólidas y criterio ético, preparados para utilizar estas herramientas de modo que potencien sus capacidades de discernimiento y no las sustituyan".

El nuevo organismo tendrá la tarea de coordinar esfuerzos entre facultades, institutos y distintas áreas universitarias para crear políticas integrales sobre inteligencia artificial, fomentar la investigación interdisciplinaria y promover buenas prácticas en el uso de estas herramientas.

Lomelí Vanegas subrayó que la UNAM busca contribuir desde la academia a la construcción de un futuro "más justo, incluyente y sostenible", donde el desarrollo tecnológico vaya acompañado del respeto a los derechos humanos y del bienestar colectivo.

Reacciones y perspectivas sobre el Consejo Coordinador de IA

Por su parte, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, calificó la instalación del consejo como una decisión histórica y aseguró que sus trabajos podrían convertirse en referencia para todo el sistema de educación superior del país.

"Si la usamos con inteligencia, ética y visión pública, la IA puede convertirse en una de las grandes herramientas educativas y científicas de nuestro tiempo".

Rosaura Ruiz Gutiérrez, Ministro de Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México.

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En el mismo sentido, el coordinador del consejo, Pablo Pruneda Gross, afirmó que la inteligencia artificial representa uno de los cambios más importantes en la historia moderna, comparable incluso con la invención de la imprenta o la electricidad.

Recordó que hace apenas seis años comenzaron investigaciones sobre IA y derecho dentro de la UNAM, pero el crecimiento del fenómeno obligó a sumar especialistas en física, sociología, informática, economía, matemáticas y psicología, entre otras disciplinas.

Actualmente, más de 130 especialistas universitarios trabajan en proyectos relacionados con inteligencia artificial dentro de la máxima casa de estudios.

Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA) ❮ ❯

El nuevo consejo estará integrado por autoridades universitarias, expertos en tecnología, representantes académicos y especialistas del sector privado vinculados con inteligencia artificial y desarrollo digital, en un momento donde el debate sobre el impacto de la IA en la vida cotidiana se ha convertido en uno de los temas centrales a nivel mundial.