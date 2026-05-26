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Protesta en Conagua: UNTA exige atención a demandas relacionadas con el agua

Rafael Leyva, integrante de la UNTA, señaló que los plantones surgen por la falta de atención institucional.

Canal principal que deriva agua de la presa Chichicápam, Oaxaca. Conagua.
Canal principal que deriva agua de la presa Chichicápam, Oaxaca. Conagua.

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Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizaron una manifestación este martes frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la alcaldía Coyoacán, para exigir atención a un pliego de demandas relacionadas con el agua, entre ellas la regularización de pozos.

De acuerdo con lo expuesto por los manifestantes, su reclamo no se limita a una sola petición, sino a diversos trámites y solicitudes que, aseguran, llevan meses sin recibir respuesta por parte de las autoridades federales.

"En ocasiones pareciera que de nada sirven nuestros funcionarios en los estados y que únicamente son receptores de documentos, y a veces hasta los pierden; ya nos pasó", señaló Rafael Leyva miembro de UNTA .

De la misma manera explicó que este tipo de plantones surgen ante la falta de atención institucional y la necesidad de ser escuchados por las autoridades, más que por la intención de generar afectaciones o caos vial.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a personas dentro de las oficinas de Conagua mientras aparentemente se quema un objeto; sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial que precise qué ocurrió dentro del inmueble ni el alcance del incidente.

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