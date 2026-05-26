Protesta en Conagua: UNTA exige atención a demandas relacionadas con el agua

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizaron una manifestación este martes frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la alcaldía Coyoacán, para exigir atención a un pliego de demandas relacionadas con el agua, entre ellas la regularización de pozos.

De acuerdo con lo expuesto por los manifestantes, su reclamo no se limita a una sola petición, sino a diversos trámites y solicitudes que, aseguran, llevan meses sin recibir respuesta por parte de las autoridades federales.

"En ocasiones pareciera que de nada sirven nuestros funcionarios en los estados y que únicamente son receptores de documentos, y a veces hasta los pierden; ya nos pasó", señaló Rafael Leyva miembro de UNTA .

De la misma manera explicó que este tipo de plantones surgen ante la falta de atención institucional y la necesidad de ser escuchados por las autoridades, más que por la intención de generar afectaciones o caos vial.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a personas dentro de las oficinas de Conagua mientras aparentemente se quema un objeto; sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial que precise qué ocurrió dentro del inmueble ni el alcance del incidente.