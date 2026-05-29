Banamex presenta fallas en su app durante día de quincena

Usuarios en redes sociales comenzaron a reportar problemas con la app de Banamex este viernes 29 de mayo, luego de que la plataforma presentara fallas para ingresar a cuentas, realizar transferencias y consultar movimientos.

Las quejas se viralizaron rápidamente y los clientes comenzaron a compartir capturas de pantalla y mensajes de error al intentar utilizar los servicios digitales del banco.

"¿También se les cayó Banamex?" y "No me deja entrar a la app" fueron algunas de las publicaciones que comenzaron a multiplicarse en X, mientras otros usuarios señalaron afectaciones en BancaNet y pagos electrónicos.

Entre los comentarios que más llamaron la atención destacó el de un usuario que escribió:

"No es posible que en plena quincena se les caiga la app de Banamex, y sobre todo que no den respuesta vía telefónica de este inconveniente".

No es posible que en plena quincena se les caiga la App @banamex , y sobre todo que no den respuesta vía telefónica de este inconveniente pic.twitter.com/jjFMCV1w15 — jonathan larios (@jon10cho) May 29, 2026

La molestia entre los clientes aumentó debido a que las fallas ocurrieron en plena quincena, provocando complicaciones para realizar pagos y movimientos bancarios. Además, la institución financiera no ha informado oficialmente qué provocó las fallas ni cuánto tiempo tardará en restablecer.