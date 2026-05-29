Usuarios reportaron problemas en la app durante un día de alta actividad financiera, mientras el banco aún no informa oficialmente las causas de la falla
Banamex presenta fallas en su app durante día de quincena
Por: Jessica López
Usuarios en redes sociales comenzaron a reportar problemas con la app de Banamex este viernes 29 de mayo, luego de que la plataforma presentara fallas para ingresar a cuentas, realizar transferencias y consultar movimientos.
Las quejas se viralizaron rápidamente y los clientes comenzaron a compartir capturas de pantalla y mensajes de error al intentar utilizar los servicios digitales del banco.
"¿También se les cayó Banamex?" y "No me deja entrar a la app" fueron algunas de las publicaciones que comenzaron a multiplicarse en X, mientras otros usuarios señalaron afectaciones en BancaNet y pagos electrónicos.
Entre los comentarios que más llamaron la atención destacó el de un usuario que escribió:
"No es posible que en plena quincena se les caiga la app de Banamex, y sobre todo que no den respuesta vía telefónica de este inconveniente".
La molestia entre los clientes aumentó debido a que las fallas ocurrieron en plena quincena, provocando complicaciones para realizar pagos y movimientos bancarios. Además, la institución financiera no ha informado oficialmente qué provocó las fallas ni cuánto tiempo tardará en restablecer.