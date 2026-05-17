Sheinbaum firma convenio con Yucatán para incorporar al estado en el IMSS Bienestar

Oficialmente, Yucatán es parte de los estados que pertenecen al esquema de salud del IMSS Bienestar, luego que la mañana de este domingo 17 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmara el convenio con el gobernadorde Morena, Joaquín Díaz Mena.

Los hechos ocurrieron durante la inauguración del Hospital Dr. Agustín O´Horán en Mérida, Yucatán, donde la presidenta recordó que la salud es un derecho de todos y que su gobierno estaba comprometido con lograr este objetivo.

Sheinbaum Pardo dijo que la estabilidad en el sistema de salud se está logrando gracias a que en la Cuarta Transformación no hay corrupción y que con ello el dinero alcanza para todos.

"El pueblo es libre cuando sabe que sus gobernantes defienden a las minorías privilegiadas, por eso lo decimos fuerte y claro nada ni nadie va a detener la transformación de este país, porque este movimiento nació con el pueblo y creció con el pueblo", sostuvo.

Por su parte el gobernador del estado, Joaquín Bravo Mena dijo que este es un paso importante para los habitantes de Yucatán, pues así se garantiza el acceso a medicamentos y a tener más camas para atender a los enfermos.

"Vamos a reforzar los centros de salud y a atender mejor a las personas, vamos a educar a las personas con la prevención y buenos hábitos alimenticios", comentó.

Inauguración del Hospital General "Dr. Agustín O'Horán" IMSS-Bienestar. Mérida, Yucatán https://t.co/YSiI99mdfv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 17, 2026

Agregó que la incorporación al IMSS Bienestar y la inauguración del nuevo hospital es una acción de justicia social para los habitantes de Yucatán.