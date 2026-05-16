Zoológico de Chapultepec alimenta a animales con paletas de hielo

Frente a la ola de calor que experimentamos en diferentes estados de México y particularmente en la CDMX, cuidadores del zoológico de Chapultepec, decidieron hacer frente al clima y refrescar a los animales con paletas de hielo frutales. Esto los ayuda a sortear las temperaturas altas, mientras se alimenta sanamente.

Veterinarios y nutriólogos supervisan dicha elaboración. Algunas contienen fruta picada y otras carne o pollo. Según autoridades del zoológico, esto no es nuevo, pues es una práctica que lleva más de 20 años realizándose y siempre cambian los ingredientes para mantener el interés de los animales.

Gracias a esta maniobra, se puede proteger a la fauna de las ondas de calor. Los animales que más las consumen son los felinos u otros animales, como osos. Lo que tienen en común estos, es la gran cantidad de pelaje y que les gusta buscar su postre en sus respectivas secciones.

Zoológicos frente a ola de calor

Otra de las especies que disfruta de las paletas heladas, son los babuinos. Esto permite mantenerlos más activos buscando comida y la medida ha tenido gran aceptación por parte de los animales.

Cuidadores de los animales dan paletas heladas a los animales, desde hace 20 años. Foto: X @SEDEMA_CDMX ❮ ❯

Desde hace ya varios años, los ejemplares de fauna, esperan con ansia consumir su delicioso postrecito que ayuda a combatir el calor, mejor que los dormitorios frescos, con los que cuentan sus estancias. Otro parque que también realiza esta actividad es el Zoológico, de Parque Centenario en Mérida, Yucatán.

La elaboración de estas paletas puede demorar hasta una semana. Entre la elección de alimentos y el proceso de congelación por capas. Se elaboran hasta una pieza por ejemplar de las diferentes secciones de animales para que todos o la mayoría de los animales puedan participar.

La temporalidad en la que se realiza esta práctica, es en los meses de abril y junio. Así que, si irás al zoológico de Chapultepec este fin de semana, observa bien y probablemente te toque ver a alguno de los animalitos disfrutar de su paleta helada.