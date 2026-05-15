Sheinbaum destaca encuentro con Bono al perfilar el Mundial Social

Al delinear la estrategia del gobierno federal rumbo al Mundial 2026 con un enfoque social, turístico y deportivo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión de trabajo institucional con la comitiva de la organización civil Street Child World Cup y delegaciones internacionales.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, coordinó la logística de la asamblea juvenil previa al torneo global.

Integrantes del grupo mudical irlandés U2 acudieron a Palacio Nacional como embajadores del movimiento de protección de la infancia.

La presidenta describió el espacio como un encuentro distinto a la estructura comercial habitual del futbol global, centrado en juventudes de distintos países y en la promoción de derechos.

Dijo que propuso al grupo irlandés el diseño de un convenio de colaboración para implementar un modelo de enseñanza musical en el país. El esquema busca replicar los programas de educación artística que opera la agrupación en el continente europeo.

Sheinbaum confirmó transmisiones gratuitas de partidos en espacios públicos, la promoción de una nueva aplicación turística nacional y el impulso para que el torneo deje infraestructura y formación deportiva en el país.

Subrayó que el Mundial no debe limitarse a la lógica comercial de la FIFA ni al acceso restringido por televisión de paga, por lo que su administración trabaja para garantizar que la población pueda seguir los partidos sin costo.

Confirmó que habrá pantallas en el Zócalo capitalino, Campo Marte y en plazas públicas de distintos estados, como parte de una estrategia nacional para acercar el torneo a la afición.

Sheinbaum explicó que la visión gubernamental apunta a un “Mundial social”, con el deporte como herramienta de integración comunitaria. En ese marco, destacó la construcción de cerca de 2 mil canchas financiadas por el gobierno federal, cifra que podría acercarse a 4 mil al sumar proyectos estatales y municipales.

También planteó que el verdadero legado del torneo sería que los clubes del futbol mexicano fortalezcan escuelas de formación para niñas, niños y jóvenes.

En materia turística, el gobierno federal apostará por la aplicación México te invita, plataforma que será presentada oficialmente el 21 de marzo y que concentrará información para visitantes nacionales y extranjeros.

La herramienta integrará 290 rutas turísticas en los 32 estados, con recomendaciones gastronómicas, museos, zonas arqueológicas, itinerarios personalizados y acceso a reservaciones para servicios como el Tren Maya y Mexicana, además de información vinculada con el Mundial.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, sostuvo que el torneo ya genera movimiento económico. Informó que en las ciudades sede las reservaciones hoteleras alcanzaban 60 por ciento en el último corte y destacó la apertura de 58 nuevas rutas aéreas, varias asociadas al evento.

Añadió que la FIFA proyecta la llegada de 5 millones de visitantes, mientras el gobierno prevé una mayor derrama económica, crecimiento del empleo y un incremento relevante en el gasto turístico.

La mandataria insistió en que México buscará aprovechar el escaparate mundialista no sólo como vitrina económica, sino como una oportunidad para fortalecer turismo, espacio público, deporte social y proyección internacional del país.