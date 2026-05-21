Maru Campos, Ariadna Montiel y Andrea Chávez: poder y acusaciones rumbo a 2027

En el panorama político de México, tres mujeres se han convertido en protagonistas de una de las confrontaciones más visibles del momento: Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua; Ariadna Montiel Reyes, ex secretaria de Bienestar del gobierno federal y Andrea Chávez Treviño, senadora por Chihuahua.

¿Quiénes son?

Maru Campos, militante del Partido Acción Nacional (PAN), gobierna Chihuahua desde septiembre de 2021 y marcó historia al convertirse en la primera mujer en encabezar el estado. Antes de llegar al Palacio de Gobierno fue alcaldesa de Chihuahua capital y también pasó por el Congreso local y federal.

Del otro lado aparece Andrea Chávez Treviño, senadora del guinda por Chihuahua, se ha convertido en una de las voces más duras contra la administración de Maru Campos y además ya perfila su camino rumbo a la gubernatura del estado.

A esta ecuación se suma Ariadna Montiel Reyes dirigente de Morena, quien hasta abril de 2026 estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar.

Desarrollo de la rivalidad

La tensión entre Maru Campos y Ariadna Montiel subió de tono en las últimas semanas a raíz de la seguridad en Chihuahua y la presencia de agencias estadounidenses dentro del estado.

Uno de los momentos que más encendió la discusión ocurrió cuando Ariadna Montiel acusó a Maru Campos de "traición a la patria" después de que el gobierno estatal reconociera la colaboración con agencias como el FBI y la DEA en labores de enlace e intercambio de información. Para Ariadna permitir ese nivel de participación extranjera representa una vulneración a la soberanía nacional.

En respuesta la administración de Campos defendió que la coordinación con autoridades estadounidenses forma parte de mecanismos institucionales necesarios en un estado fronterizo golpeado por la violencia y el crimen organizado. Según esa postura, no se trata de ceder control, sino de reforzar inteligencia y cooperación.

Por otro lado el choque con Andrea Chávez es cada vez más evidente, la senadora de morena se ha consolidado como una figura con enorme proyección política dentro de Chihuahua. Su presencia en redes, sus recorridos y sus posicionamientos la han convertido en una pieza importante para Morena en el norte del país.

Este jueves 21 de mayo, la confrontación volvió a escalar después de que Maru Campos declarara en entrevista con Ciro Gómez Leyva que desconocía la presencia de agentes estadounidenses participando en operaciones dentro de Chihuahua.

Sin embargo, horas más tarde, durante una conversación con Joaquín López Dóriga, la mandataria reconoció que sí existía conocimiento y coordinación con agencias como el FBI y la DEA para labores de cooperación e intercambio de información.

Ese cambio de discurso hizo que Ariadna Montiel dejara un mensaje en X donde acusó a la gobernadora de contradecirse públicamente.

"Se confirma: la panista Maru Campos acepta que violó la soberanía nacional y cometió traición a la patria".

Señalando que primero negó conocer la presencia de agentes estadounidenses y después terminó reconociendo la colaboración con esas agencias.

Se confirma: la panista @MaruCampos_G acepta que violó la soberanía nacional y cometió traición a la patria.



Contradiciéndose, en entrevista con @CiroGomezL afirmó que no sabía de la presencia de agentes estadounidenses en #Chihuahua; horas después, con @lopezdoriga, confesó en... pic.twitter.com/RXVSxSBxeB — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 21, 2026

Andrea Chávez no tardó en sumarse, además de repostear el mensaje de Montiel, respondió directamente a las declaraciones hechas por Campos en entrevista con Carlos Loret de Mola, donde la gobernadora afirmó que ni Chávez ni Ariadna Montiel deberían aparecer en futuras boletas electorales y lanzó señalamientos sobre presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.

Durante esa intervención, Maru Campos aseguró que la marcha organizada por Morena en Chihuahua capital había sido un fracaso debido al "hartazgo" de la ciudadanía hacia el partido y también afirmó que los chihuahuenses no quieren que "La Barredora" haciendo referencia a Andrea Chávez y Ariadna Montiel gobierne el estado.

La respuesta de Chávez en un video publicado en X, acusó a la gobernadora de llevar "su desesperación a otro nivel" y de enredarse en contradicciones durante su gira mediática.

"¿Por qué quiere impedir a toda costa que yo aparezca en la boleta electoral? Ya tiró la toalla en las urnas"

Lanzó la senadora morenista, recordando además los resultados que obtuvo Morena en Chihuahua durante el proceso electoral de 2024.

Tras una desafortunada gira de medios en la que involuntariamente confesó todos sus delitos, la Gobernadora de Chihuahua decidió jugar su carta más desesperada:



Rogarle al país vecino su intervención para impedir que aparezca en la boleta electoral.



De ese tamaño es el miedo. pic.twitter.com/AVaW23shwH — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) May 21, 2026

Así, entre entrevistas, publicaciones y acusaciones públicas, la rivalidad entre Maru Campos, Ariadna Montiel y Andrea Chávez sigue creciendo.

Y aunque oficialmente aún faltan años para la elección de 2027, en Chihuahua la contienda política parece haber comenzado desde ahora.