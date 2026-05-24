Se perfila Congreso para aprobar reforma judicial y electoral

El Congreso de la Unión se prepara para aprobar esta semana en un periodo extraordinario de sesiones, con los votos de Morena y sus aliados, las cuatro iniciativas para aplazar las elecciones de jueces y magistrados a 2028, nuevas causales de nulidad de elecciones por intervención extranjera, ajustes al sistema de medios de impugnación electoral y medidas para impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado.

Dos de las iniciativas son de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera es un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.

Contempla que la siguiente elección judicial se celebre el primer domingo de junio del año 2028 y plantea que en ellas se elegirá la renovación de cuatro magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral, aunque en este caso queda una vacante desde que la magistrada Janine Otálora no aceptó la ampliación de su cargo; además de 463 magistrados de circuito y 385 jueces de distrito y cientos de cargos locales en 25 estados.

Se plantea la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación y simplificar el voto ciudadano y se simplificarán las boletas al incluir solo dos candidatos por cargo.

La otra iniciativa presidencial reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad en candidaturas. Propone la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral.

Este nuevo órgano mantendrá coordinación e intercambio de información con las fuerzas políticas y con las instancias del Estado encargadas de la seguridad, la inteligencia, la procuración de justicia y la supervisión financiera para avisar a los partidos políticos si alguno de sus aspirantes es de riesgo.

A su vez, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa y de reforma a la Constitución y a la Ley para el Sistema de Medios de Impugnación para establecer la causal de elecciones por intervención extranjera.

Esta semana se discutirán en el Congreso de la Unión, importantes iniciativas de reforma a la Constitución y a las leyes electorales. Hay riesgos importantes en ellas para nuestra democracia. Les recomiendo estar muy atentos. Les cuento. pic.twitter.com/BoIdUp6IHG — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) May 25, 2026

Se modificará para ello el artículo 41 constitucional y la ley secundaria para anular los comicios cuando se acredite participación de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros en el proceso. Incluye financiamiento ilegal, manipulación digital, desinformación sistemática, presión política o diplomática.

Para procesar estos temas, diputados y senadores fueron convocados a sesión de Congreso General para la apertura del periodo extraordinario de sesiones el martes a las 16:00 horas y una hora después habrá sesión ordinaria de la Cámara de Diputados para dar primera lectura a las reformas constitucionales, para que el miércoles sean avaladas junto con las leyes secundarias y pasen al Senado el siguiente día.

Posteriormente las minutas pasarán a los Congresos locales, donde será aprobadas en un procedimiento exprés y luego se tendrá que hacer la declaratoria de constitucionalidad y de ahí al Ejecutivo para su publicación.

AVANZA CUIDADOS

Por su lado, el Congreso de la Ciudad de México cerrará esta semana su periodo ordinario de sesiones con la aprobación de una decena de iniciativas, entre ellas la Ley del Sistema Público de Cuidados, que será aprobada el próximo jueves con lo que la capital será la primera entidad en tener una ley integral para el tema, que reconoce el derecho al cuidado como responsabilidad compartida entre Estado, sociedad y familias.

Contempla presupuesto anual, profesionalización de cuidadoras, infraestructura accesible y servicios universales con un horizonte de 30 años.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.