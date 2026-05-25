Andrés Manuel López Beltrán, "Andy" va tras diputación federal

Andrés Manuel López Beltrán dejó su cargo como secretario de Elecciones de Morena para ser candidato a diputado federal en los comicios de 2027.

En una carta dirigida a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, explicó que una vez que se emita la convocatoria respectiva del partido, irá por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI distrito electoral federal del estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Agregó que en congruencia con lo acordado en la VII sesión ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, que estableció que quienes quieran postularse a cargos de elección popular deberán separarse de su cargos, tomó la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de su papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones.

"Aprovecho la ocasión para reiterar mi entrega y militancia a nuestro partido. Aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mi compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca. Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente", aseguró en su carta.

1 año y siete meses

Informó que a lo largo de un año y siete meses de trabajo al frente de la secretaría de Organización se incrementó el padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes y están credencializados cerca de 7 millones de los nuevos afiliados en el país.

Deja el cargo en @PartidoMorenaMx, Andrés Manuel López Beltrán.



Buscará una diputación federal por elección popular en Tabasco. pic.twitter.com/ONAh2k8aZl — Martín González (@MartinGonzama) May 25, 2026

Y agregó que se instalaron 300 módulos de credencialización en cada uno de los distritos electorales federales del país.