Detienen en EU a Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa

El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez habría sido detenido en Estados Unidos el pasado 11 de mayo.

El pasado 29 de abril, el ex funcionario fue incluido junto con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en una lista publicada por Estados Unidos, por presuntamente tener nexos con el crimen organizado, en especial, por tener una red con ´Los Chapitos´.

De acuerdo con los primeros reportes, Mérida fue presentado por primera vez ante la corte federal de Arizona el 12 de mayo, y se determinó que lo trasladaran a Nueva York, para que sea presentado ante un juez de la corte federal de Manhattan, Nueva York, donde se encuentra su caso criminal, aunque no se ha explicado cómo fue detenido.

La acusación

El ex secretario de Seguridad de Sinaloa, enfrenta un cargo por tráfico de drogas y dos relacionados con posesión de armas de fuego, dentro de un caso en el que, según Washington, Mérida y, en general, que los gobiernos de Sinaloa y de Culiacán, se pusieron a disposición de los hijos del ex líder y fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a cambio de sobornos.

La acusación señala que el hombre, quien estuvo al frente de la policía estatal entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, dio protección y avisos a la estructura criminal liderada por Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, para el trasiego de narcóticos al norte del Río Bravo.

"Como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sánchez recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, dio a Los Chapitos, entre otras cosas, alertas previas de redadas de autoridades en laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran mover sus drogas y equipo de laboratorio antes de las redadas", señaló el documento publicado por Estados Unidos.

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