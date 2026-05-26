Ariadna Montiel respalda salida de Andy López Beltrán de Morena

La secretaria general de Morena, Ariadna Montiel agradeció el trabajo de Andrés Manuel López Beltrán en el partido.

Lo anterior, luego que el ahora ex secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, informara que dejaría este cargo para buscar una diputación por Tabasco.

"Agradecer su trabajo en este tiempo, casi año y medio, hizo una labor muy importante bajo su responsabilidad estuvo la afiliación de más de 10 millones de mexicanas y mexicanos que se han sumado a Morena sumando ya un padrón que supera los dos millones de afiliados", dijo.

En una conferencia de prensa, la morenista recordó que bajo la conducción de López Beltrán se logró la elección de comités regionales.

"Le deseamos mucha suerte en las tareas que ha decidido emprender, le deseamos lo mejor y siempre vamos a estar agradecidos con Andrés", comentó.

Adelantó que para nombrar al sustituto el Consejo Nacional deberá nombrarlo, pero mientras se lleva a cabo el procedimiento para ello, Ariadna Montiel decidió tomar su facultad como presidenta del partido para nombrar a un encargado.

"Haré la propuesta y buscaré a una persona que esté dentro de nuestro comité... tengo perfectamente claros los hilos, por ello vamos a poder seguir trabajando". cerró.

¿Por qué renuncio Andrés López Beltrán?

Andrés Manuel López Beltrán dejó su cargo como secretario de Elecciones de Morena para ser candidato a diputado federal en los comicios de 2027.

En una carta dirigida a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, explicó que una vez que se emita la convocatoria respectiva del partido, irá por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI distrito electoral federal del estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.