Samuel García responde a acusaciones sobre uso de recursos estatales

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha sido acusado por el periódico Reforma de utilizar su despacho jurídico para financiar su imagen presidencial, aprovechando triangulaciones millonarias de proveedores del gobierno estatal.

Según la investigación, la firma propiedad del gobernador y su padre habría pagado casi 82 millones de pesos a la empresa Nauka Comunicación Estratégica, entre 2024 y 2026, principalmente para pautas en Google y YouTube.

Además, se señala que estos recursos también se habrían usado en promociones personales del gobernador y su esposa Mariana Rodríguez Cantú en redes como Facebook e Instagram.

Se detalló que esta empresa, Nauka, es el principal proveedor del despacho del gobernador, mientras que las facturas no especifican claramente los destinos de la publicidad, pero se sospecha que gran parte se usó para impulsar la imagen del gobernador a nivel nacional, en sus aspiraciones para 2030.

Respuesta y negación del gobernador Samuel García

Tras estas acusaciones, Samuel García utilizó su cuenta de X para negar categóricamente que algún proveedor del Estado haya pagado un solo peso a su firma.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, desmiente acusaciones ❮ ❯

Señaló que la nota es un refrito de información falsa y vieja, construida con mentiras; explicó que todas las acusaciones ya fueron revisadas por las autoridades competentes y que no encontraron ninguna ilicitud.

García retó a Reforma a demostrar que su pauta personal fue pagada con recursos del gobierno; de no hacerlo exigió una disculpa pública. Finalmente, aseguró a los nuevoleoneses que su única prioridad es ser el mejor gobernador para el estado.