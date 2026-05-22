Enrique Inzunza reaparece en Culiacán; sostuvo reunión con Javier Corral

El senador Javier Corral confirmó que este viernes sostuvo un encuentro con Enrique Inzunza en Culiacán, luego de que circulara una fotografía de ambos en un restaurante de la ciudad.

A través de su cuenta de X, Corral aseguró que no tiene "nada que esconder" y defendió la reunión al señalar que se realizó en un lugar público.

"Sí, fui a ver a mi compañero senador.Estando en Mazatlán fui a escucharlo. Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público".

El senador también afirmó que Inzunza "no se anda escondiendo" y reveló que el sinaloense analiza acudir la próxima semana al periodo extraordinario de sesiones.

"Se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es".

Las declaraciones ocurren en medio de la polémica por la ausencia de Inzunza en el Senado desde inicios de mayo, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con el crimen organizado.