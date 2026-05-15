¿En Nueva York o Europa? Enrique Díaz Vega ya estaría en manos de autoridades de EU

Nuevas fuentes aseguran que Enrique Díaz Vega, empresario sinaloense, se entregó a autoridades judiciales de Estados Unidos en Nueva York, desmintiendo una versión previa que indicaba su captura en Europa. Aunque hasta ahora no hay confirmación oficial de las autoridades.

Díaz Vega es un empresario ligado al sector inmobiliario y de la construcción, quien saltó a la política como uno de los colaboradores más cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya. Fue nombrado secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa en 2021, desde donde controló el presupuesto estatal, licitaciones y pagos.

Antes de su incursión en el gobierno, construyó una red empresarial en el sector inmobiliario. Entre estas empresas se encuentran:

Housesin

Cashforcars

Cashforcars Urbaland

Olympo Farms

Innova Construcciones del Pacífico

De acuerdo con investigaciones de medios nacionales e internacionales, las autoridades de EE. UU. lo señalan como un presunto enlace financiero entre funcionarios de Sinaloa y miembros de Los Chapitos, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Las acusaciones en su contra incluyen presuntos delitos de conspiración, lavado de dinero y operaciones financieras vinculadas al crimen organizado.