Puntos clave de funcionarios públicos al entregarse voluntariamente a la justicia de Estados Unidos

El fenómeno de políticos o altos funcionarios públicos mexicanos, que deciden entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos ha cobrado gran relevancia especialmente en el último mes. Particularmente, tras las investigaciones de alto perfil sobre nexos con el crimen organizado.

Los dos últimos casos son los de: Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y más recientemente: Enrique Alfonso Díaz Vega, Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York mantiene una acusación formal, donde se incluye a diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, cuyas atribuciones incluyen la protección de operaciones relacionadas con el narcotráfico, filtración de información oficial y recepción de sobornos.

Por el momento, te compartiremos algunos puntos clave para entender el conflicto y el caso de los dos funcionarios públicos que han decidido entregarse por decisión propia a autoridades norteamericanas.

¿Por qué se entregan?

Generalmente se entregan voluntariamente con el fin de negociar condenas, obtener beneficios procesales o actuar como testigos protegidos ante las autoridades estadounidenses.

El ex titular de la Secretaría de Sinaloa se entregó el pasado 11 de mayo a autoridades norteamericanas. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Gerardo Mérida Sánchez

Era ex titular de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

Se le vincula con la red de protección del Cártel de Sinaloa.

Facilitación del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Recepción de hasta 100 mil dólares estadounidenses como soborno de Los Chapitos.

Filtración de información: Aviso anticipado de redadas de las fuerzas del orden.

Enrique Díaz Vega

Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

Se le relaciona con delitos relacionados con armas de fuego y narcotráfico.

Enrique Díaz Vega. Se le vincula con una presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. Foto: Gobierno de Sinaloa ❮ ❯

De acuerdo con declaraciones de fiscales, ayudó a líderes de Los Chapitos a instalar funcionarios corruptos para proteger operaciones de narcotráfico.

Presuntamente recibiría hasta 100 mil dólares mensuales por parte de Los Chapitos, con tal de favorecer y proteger al cártel.

Se le acusa de: Filtración de información de los oponentes electorales de Rocha Moya.