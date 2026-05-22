Reginaldo Sandoval afirma que EU sí investiga a López Obrador

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, afirmó que en Estados Unidos sí existen investigaciones en torno a Andrés Manuel López Obrador, luego de que un reportero le preguntara si el ex presidente era investigado en ese país. Sin embargo, sostuvo que ese interés responde a motivaciones políticas y económicas.

Sandoval agregó que Estados Unidos mantiene interés en los recursos naturales de México, por lo que consideró que las versiones sobre posibles investigaciones contra el ex presidente tendrían un trasfondo político y económico más amplio entre ellas el control sobre recursos estratégicos como el petróleo.

"¿Quieren desbaratar a la nación? ¿Quieren echarnos a andar una revolución civil? ¿Quieren venir por Andrés? ¿Qué es lo que está pasando y quién se presta a todo eso?", cuestionó.

Las declaraciones del legislador del PT se suman al debate político en torno a la relación entre México y Estados Unidos, así como a las versiones sobre presuntas investigaciones en territorio estadounidense relacionadas con López Obrador.