EU prepara acusación contra Raúl Castro: ¿De qué se le acusa?

La tensión entre Estados Unidos y Cuba vuelve a colocarse en el centro de la conversación internacional tras revelarse que autoridades estadounidenses prepararían un movimiento judicial que podría reabrir uno de los episodios más polémicos de la relación entre ambos países.

El caso involucra un hecho ocurrido hace casi tres décadas y que dejó víctimas mortales, reclamos de justicia y fuertes señalamientos políticos que siguen generando repercusiones hasta hoy.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, el ex presidente cubano Raúl Castro podría enfrentar una acusación formal relacionada con el derribo de aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996. La noticia ha provocado reacciones inmediatas entre líderes del exilio cubano, figuras republicanas y miembros de la comunidad cubana en Miami.

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¿De qué se le estaría acusando a Raúl Castro?

Las autoridades de Estados Unidos estarían evaluando presentar cargos contra Raúl Castro por su presunta relación con el derribo de dos avionetas pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, un grupo con sede en Miami que realizaba misiones humanitarias y de búsqueda de migrantes en el estrecho de Florida.

El incidente ocurrió en febrero de 1996, cuando aeronaves militares cubanas interceptaron y derribaron las avionetas en aguas internacionales. El ataque provocó la muerte de cuatro personas y desató una crisis diplomática entre Washington y La Habana.

Según información revelada por medios estadounidenses, el Departamento de Justicia analizaría llevar el caso ante un gran jurado para autorizar una acusación formal. La posible presentación de cargos coincidiría con un acto conmemorativo en Miami por el Día de la Independencia de Cuba, donde también se rendiría homenaje a las víctimas.

El presidente Donald Trump evitó confirmar una posible acusación contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro. Aseguró que el tema corresponde al Departamento de Justicia. Además, describió a Cuba como "un país en decadencia" y señaló que aún quedan asuntos pendientes por discutir... pic.twitter.com/8x4U6wnS0O — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 15, 2026

La posible investigación surge en medio de un endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Analistas consideran que el caso forma parte de una estrategia de presión política y diplomática contra el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Además, reportes recientes señalan que el director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo reuniones con representantes cubanos en La Habana, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del ex mandatario cubano y considerado un enlace importante entre ambos gobiernos.

¿Qué ha declarado Trump sobre las acusaciones a Castro?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó profundizar sobre los reportes relacionados con una posible acusación contra Raúl Castro.

Durante declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, Trump respondió que no deseaba comentar sobre el tema y señaló que será el Departamento de Justicia quien deba pronunciarse oficialmente si existe una investigación en curso.

"No quiero hacer comentarios al respecto", expresó el mandatario al ser cuestionado por periodistas sobre la posible acusación.

Sin embargo, otros líderes republicanos sí reaccionaron públicamente. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó la posibilidad de que se presenten cargos y afirmó en redes sociales que "ya era hora" de actuar por este caso.

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente presión estadounidense sobre Cuba, incluyendo sanciones económicas, restricciones petroleras y negociaciones diplomáticas cada vez más tensas entre ambas naciones.

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¿Quién es Raúl Castro?

Raúl Castro es una de las figuras políticas más influyentes en la historia contemporánea de Cuba. Hermano menor de Fidel Castro, participó activamente en la Revolución Cubana y durante décadas ocupó posiciones clave dentro del gobierno y las Fuerzas Armadas.

Tras la salida de Fidel Castro del poder, Raúl asumió oficialmente la presidencia de Cuba en 2008 y gobernó el país hasta 2018. Posteriormente, continuó al frente del Partido Comunista de Cuba hasta 2021, año en que anunció su retiro formal de la dirigencia política.

A pesar de su retiro, continúa siendo considerado una figura de peso dentro de la estructura política cubana y mantiene influencia en sectores estratégicos del gobierno.

Actualmente tiene 94 años y su nombre vuelve a aparecer en el centro del debate político internacional debido a la posible investigación impulsada desde Estados Unidos por el caso Hermanos al Rescate, uno de los episodios más delicados en la historia reciente entre ambos países.