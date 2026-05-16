Marcha por el desfuero de Maru Campos: así transcurre la convocatoria en Chihuahua

Maru Campos, cuyo nombre completo es María Eugenia Campos Galván, es la actual gobernadora de Chihuahua y militante del Partido Acción Nacional (PAN).

En los últimos días, su administración se ha colocado en el centro de la discusión política nacional luego de que Morena anunciara una movilización para exigir un juicio político y el desafuero de la mandataria estatal.

¿Qué motiva la movilización convocada por Morena en Chihuahua?

La protesta fue convocada por dirigentes nacionales y estatales de Morena para este sábado 16 de mayo alrededor de las 16:00 horas en la capital de Chihuahua.

La movilización tiene como principal motivo las acusaciones relacionadas con la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad realizados en territorio chihuahuense, situación que el partido guinda considera una posible violación a la soberanía nacional.

Reacciones y apoyo en Chihuahua ante la protesta política

En medio de la tensión, distintos puntos de Chihuahua amanecieron con mantas y mensajes de apoyo a Maru Campos, mientras que otras zonas registraron propaganda a favor de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, algunos reportes locales señalaron afectaciones viales y modificaciones en el transporte público derivadas de la movilización.

Morena emitió un comunicado oficial de la Unidad de Riego Rodado 30 Derivadoras AC y de la asociación agrícola donde se deslindan "categóricamente" de los bloqueos registrados en carreteras estatales y federales de Chihuahua.

En el documento compartido, la organización aseguró que se mantiene al margen de las movilizaciones y aclaró que la regidora Patricia Alexa Jiménez Torres no representa a la asociación.

Unidad de Riego Rodado 30 Derivadoras A.C. Productores Agricolas ❮ ❯

Asimismo, usuarios en la red social X han difundido videos donde presuntamente se observa a elementos de la Guardia Nacional escoltando autobuses con asistentes al mitin de Morena en Chihuahua.

La Guardia Nacional escota a los acarreados del mitin de Morena en Chihuahua. pic.twitter.com/2IzsB3ozmK — Pascal (@beltrandelrio) May 16, 2026

De igual forma, se han compartido Imágenes desde el aeropuerto de Chihuahua, donde se señala que personas presuntamente ligadas al equipo de Maru Campos recibian a asistentes con carteles previo a la marcha.

Estamos siendo recibidos en el aeropuerto de Chihuahua por gente de Maru Campos con carteles parece que son gente del DIF.



Aquí se ve como los están organizando:



¡Que miedo le tienen al pueblo los panistas ! pic.twitter.com/gZ0Kx9euBt — Cam Martínez (@SoyCamMartinez) May 16, 2026

Hasta el momento, la movilización continúa desarrollándose en distintos puntos de la capital chihuahuense, mientras autoridades y organizadores mantienen atención sobre el desarrollo de la protesta y las posibles afectaciones viales derivadas de la convocatoria.