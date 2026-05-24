Maru Campos: Vicente Fox la destapa como candidata a la presidencia 2030

La actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván, fue elogiada por el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, quien manifestó su respaldo a la mandataria federal luego de un reciente citatorio de la FGR en contra de la panista.

A través de sus redes sociales, el exmandatario panista elogió el perfil de la gobernadora, donde destacó algunas de sus cualidades, que, según su perspectiva, requiere la conducción del país para un siguiente periodo gubernamental.

El mensaje que emitió Fox Quesada sería el siguiente:

"Maru (Campos) admiro tu valentía. Serás presidenta acabaremos con muchos de los males que hoy aquejan a nuestro país. México necesita carácter, firmeza y liderazgo"

¿Por qué es tendencia Maru Campos?

El apoyo del expresidente de la república se dio en medio de la polémica controversia, tras el desmantelamiento de un narco laboratorio en abril pasado, donde habrían participado agentes de la CIA.

Debido a esto, la Fiscalía General de la República, entregó un citatorio para que la gobernadora comparezca el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 dentro de una carpeta de investigación de carácter federal.

Persecución política

Como respuesta al requerimiento, Maru Campos denunció una presunta persecución política e intromisión a la soberanía de Chihuahua y señaló a Morena desde el gobierno federal.

Hoy recibí un citatorio de la FGR por el asunto del narcolaboratorio.



La persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber.



Como siempre lo he hecho, seguiré dando la cara y luchando por tu familia y la... pic.twitter.com/3Yb3dWmasm — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 24, 2026

Además, argumentó un presunto doble criterio con respecto a las investigaciones que se siguen en contra de funcionarios del régimen actual, como el caso del gobernado con licencia, Rubén Rocha Moya.

"La persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber", declaró a través de un video por medio de su cuenta de la red social X.