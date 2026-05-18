Morena presentará denuncias por agresiones en marcha de Chihuahua

La presidenta de Morena Ariadna Montiel Reyes, informó que Morena interpondrá denuncias por los hechos ocurridos durante una marcha realizada en Chihuahua, luego de que se registraran agresiones y actos de confrontación durante la movilización.

A través de declaraciones públicas, la funcionaria federal señaló que el partido llevará el caso ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo ocurrido y se deslinden responsabilidades.

Montiel aseguró que no se puede normalizar la violencia ni las agresiones en manifestaciones políticas, por lo que Morena buscará que los hechos sean esclarecidos conforme a la ley.

Ariadna Montiel Reyes. ❮ ❯

"Vamos a presentar las denuncias en las distintas instancias, lo electoral tiene que ser por la vía electoral", declaró, quien adelantó que los recursos serán presentados primero ante autoridades estatales y posteriormente, si es necesario, ante órganos electorales federales.

Impacto y consecuencias de los bloqueos en la carretera

La presidenta acusó que durante la movilización se realizaron bloqueos en la carretera de Ciudad Juárez a Chihuahua, afectando no solo a los participantes de la marcha, sino también a transportistas y ciudadanos que transitaban por la zona.

"Ahogaron la carretera de esta manera y bloquearon con transportistas ligados a ellos", afirmó Montiel durante la conferencia.

Asimismo, sostuvo que algunos de los hechos registrados podrían constituir delitos relacionados con afectaciones a vías de comunicación federal.

"Esto es un ataque a las vías de comunicación federal y son muchos delitos los que se cometieron el sábado", señaló.

Durante su exposición, Montiel también mostró imágenes y videos donde, según dijo, aparecen personas presuntamente vinculadas con funcionarios estatales participando en los bloqueos para impedir el paso de autobuses con asistentes a la movilización.

Finalmente, reiteró que Morena continuará denunciando públicamente los hechos registrados en Chihuahua.

"No les vamos a dejar pasar ninguna sin exhibirlos, sin denunciarlos, porque es un agravio a la población", puntualizó.