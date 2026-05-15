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Noroña se lanza contra Jorge ´El Travieso´ Arce; pide a Morena rechazar su solicitud de afiliación

El ex boxeador se subió el ring con Xóchitl Gálvez en la campaña presidencial de 2024

El boxeador mostró su apoyo por Xóchitl Gálvez en 2024
El boxeador mostró su apoyo por Xóchitl Gálvez en 2024

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El senador morenista Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra Jorge ´El Travieso´ Arce, ex boxeador que busca unirse a las filas del partido guinda y que en la campaña por la presidencia en 2024, se subió al ring con Xóchitl Gálvez

Fue la diputada petista Diana Karina Barreras, esposa del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, había celebrado con un video reciente que "El Travieso" estuviera ahora del "lado correcto de la historia".

"Estoy con mi amigo 'El Travieso' Arce que ahora está del lado correcto de la historia", dijo la parlamentaria sentada al lado suyo.

En el video Arce intervino enseguida para contar que "en algún tiempo éramos grandes amigos, pero por cuestiones políticas, nos distanciamos un poco y nos separamos, pero la vida nos ha vuelto a unir y hoy juntos vamos a echar el ligazo con esta mujer chingona".

Por ello, Gerardo Fernández Noroña reaccionó este viernes y pidió muy puntual que la Comisión de Morena no acepte la incorporación del ex pugilista

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