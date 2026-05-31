Segundo Informe de Gobierno cambia hora de emisión

De acuerdo con la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum este domingo a las 10 de la mañana se emitirá el segundo informe de gobierno desde el Monumento a la Revolución.

Y es que no sólo lo recordó en las conferencias matutinas de la semana pasada, sino que a través de su canal de Youtube, publicó un video donde invitó a la ciudadanía a presenciar esta rendición de cuentas.

"En la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución y en todas las plazas del país a las once de la mañana.", asegura la mandataria. Sin embargo, el horario fue modificado y ahora iniciará a las 10 de la mañana. En dicho evento, se destacarán los avances de la Cuarta Transformación, luego de su triunfo electoral en 2024 como la primera mujer presidenta.

Agenda de temas para el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

Entre la agenda de temas que se prevé aborde la mandataria, se encuentran:

Consolidación de la Cuarta Transformación.

Unión entre el Gobierno y el pueblo de México.

Fortalecimiento del proyecto de transformación.

Protección y fortalecimiento de la soberanía nacional.

Programas sociales y desarrollo económico.

Proyectos estratégicos e infraestructura.

SEGUNDO INFORME.

La presidenta de la República dará su segundo informe de gobierno a las 10:00 am. Foto: Cuartoscuro

¿Dónde ver el informe de gobierno online y en vivo?

El mensaje de la presidenta Sheinbaum titulado "Rendición de cuentas. Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria" podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales en las cuentas de presidencia en las redes sociales:

Youtube

Facebook

Instagram

X

Además estará disponible por medio de los canales de televisión abierta del sistema público mexicano: Canal 14, Canal Once, Capital 21 y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Plazas públicas

Se instalarán pantallas gigantes en las principales plazas de las 32 entidades del país. Por ejemplo, se transmitirá en la avenida Revolución en Tijuana y en la Plaza Fundadores en Querétaro.