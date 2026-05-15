Mario Delgado anuncia aumento salarial del 9% para maestras y maestros

Mario Delgado anunció un aumento salarial para maestras y maestros del país durante la conmemoración del Día del Maestro, aseguró que el ajuste busca reconocer la labor docente y fortalecer el sistema educativo nacional.

El incremento no sólo impactará el sueldo base, sino también beneficiará las prestaciones para trabajadores de la educación.

"Con esto se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los maestros y maestras que ha logrado superar en tan solo 7 u 8 años el rezago que se acumuló durante la larga noche neoliberal".

Día de las maetsras y los maestros. ❮ ❯

El titular de la SEP también destaco los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir una nueva relación entre el magisterio, los docentes y el Estado mexicano, con el objetivo de garantizar transparencia, acceso a la formación y respeto a los derechos laborales.

Además, se anunció la construcción de 200 mil nuevos espacios en preparatorias y la apertura de más de 330 mil lugares en educación superior, con el objetivo de alcanzar una tasa de cobertura del 55 por ciento.