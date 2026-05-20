Acusa Sheinbaum incoherencia por bloqueo a manifestantes en Chihuahua

Al pronunciarse sobre el señalamiento de que autoridades estatales de Chihuahua habrían solicitado credenciales de elector para permitir el paso, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó los obstáculos denunciados por manifestantes que buscaban participar en una protesta y sostuvo que en México existe libertad de tránsito sin restricciones entre entidades.

"Libre tránsito en México, totalmente".

Afirmó Sheinbaum al ser consultada sobre la presunta exigencia de identificación a manifestantes. Añadió que una persona solo debe identificarse en contextos específicos, como cuando existe la presunción de un delito o al ingresar a determinados espacios con controles establecidos.

La presidenta evitó pronunciarse sobre si existió uso de recursos públicos para impedir la movilización, al señalar que esa valoración corresponde a otras instancias. En cambio, ubicó el debate en el derecho a la manifestación.

"No puede ser que quien habla de libertad como parte de su consigna política, cuarte la libertad de manifestación", declaró.

Sheinbaum comparó el caso con las movilizaciones que ocurren de forma cotidiana en la Ciudad de México y sostuvo que las autoridades deben permitir protestas pacíficas sin impedir el desplazamiento de participantes.

La mandataria afirmó que el punto central es la coherencia entre el discurso público y las acciones institucionales.

"Si vas a hablar de libertad, sé consecuente y habla de libertad. Si vas a hablar de libertad de expresión, sé consecuente y ejerce la libertad de expresión"

Dijo al referirse a las imágenes y reportes difundidos sobre el caso.

El intercambio surgió tras el señalamiento periodístico de presuntas acciones de autoridades estatales para impedir el arribo de manifestantes a una protesta en defensa de la soberanía.

La presidenta cerró su respuesta con un llamado a permitir el ejercicio libre de la manifestación pacífica y a que la ciudadanía forme su criterio con base en los hechos públicos.