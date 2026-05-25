Sheinbaum defiende investigación a Maru Campos y niega imputación

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) citara a entrevista a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dentro de las indagatorias por el operativo en el que murieron agentes extranjeros en la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el procedimiento no implica una imputación formal.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la fiscalía mantiene al menos dos investigaciones abiertas. La primera corresponde al caso de Chihuahua, derivado de la muerte de agentes extranjeros que participaron en una visita a un laboratorio clandestino.

La mandataria dijo que la autoridad ministerial deberá esclarecer bajo qué condiciones ocurrió el operativo y qué nivel de responsabilidad existió en la coordinación institucional.

La mandataria dijo que la autoridad ministerial deberá esclarecer bajo qué condiciones ocurrió el operativo. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

No hay amputación para Maru Campos

"Como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista. No quiere decir que esté imputada de algún tema", afirmó Sheinbaum.

La presidenta encuadró el citatorio dentro de diligencias ordinarias de investigación y evitó anticipar conclusiones sobre responsabilidades penales. El pronunciamiento llegó después de que el PAN expresara respaldo político a Campos.

La presidenta también vinculó el caso con una revisión más amplia sobre la actuación de autoridades en operativos con participación o presencia de personal extranjero en territorio mexicano.

Caso Maru Campos: Responsabilidad de la fiscalía

Aunque evitó profundizar sobre responsabilidades específicas, dejó claro que la fiscalía debe esclarecer qué ocurrió en Chihuahua y bajo qué marco actuaron quienes estuvieron en el despliegue.

El caso añade presión política sobre el gobierno de Chihuahua porque revive preguntas sobre la presencia de personal extranjero en operativos dentro del país.

La FGR también mantiene abierta otra investigación vinculada con Sinaloa, tras solicitudes de detención con fines de extradición promovidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra ciudadanos mexicanos presuntamente ligados a actividades criminales.