OvacionesOvaciones - Periódico deportivo
Noticias

Sheinbaum: "No tenía conocimiento" sobre caso de Rubén Rocha Moya

Cuentas de Rubén Rocha no habrían sido congeladas y Sheinbaum dice no tener conocimiento del tema

Ruben Rocha Moya
Ruben Rocha Moya

Síguenos

Sale a la luz nueva información sobre el caso de Rubén Rocha Moya, se dice que ni sus cuentas bancarias ni las de sus hijos han sido congeladas; sin embargo, se abrió una investigación completa sobre los movimientos financieros del mandatario y de sus familiares:

  • Ricardo Rocha Ruiz
  • Rubén Rocha Ruiz
  • José de Jesús Rocha Ruiz
  • Eneyda Rocha Ruiz

Los señalamientos apuntan a presuntas simulaciones de operaciones, cancelación de facturas y posibles vínculos con EFOS, conocidas como empresas fantasmas, por un monto cercano a los 136 millones de pesos.

Al respecto, Claudia Sheinbaum no confirmó ni negó la información y señaló: "No tenía conocimiento, no lo pregunté. Vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso".

Edición Impresa Digital
Ver más
Edición impresa 21 de mayo de 2026
Edición impresa 20 de mayo 2026
Edición impresa 19 de mayo de 2026
Edición impresa 18 de mayo de 2026
Edición impresa 17 de mayo de 2026

Edición 1: Portada digital destacada.