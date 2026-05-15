Sheinbaum: "No tenía conocimiento" sobre caso de Rubén Rocha Moya

Cuentas de Rubén Rocha no habrían sido congeladas y Sheinbaum dice no tener conocimiento del tema
Sale a la luz nueva información sobre el caso de Rubén Rocha Moya, se dice que ni sus cuentas bancarias ni las de sus hijos han sido congeladas; sin embargo, se abrió una investigación completa sobre los movimientos financieros del mandatario y de sus familiares:
- Ricardo Rocha Ruiz
- Rubén Rocha Ruiz
- José de Jesús Rocha Ruiz
- Eneyda Rocha Ruiz
Los señalamientos apuntan a presuntas simulaciones de operaciones, cancelación de facturas y posibles vínculos con EFOS, conocidas como empresas fantasmas, por un monto cercano a los 136 millones de pesos.
Al respecto, Claudia Sheinbaum no confirmó ni negó la información y señaló: "No tenía conocimiento, no lo pregunté. Vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso".
