SEDENA habría puesto a Gerardo Mérida en Seguridad Pública de Sinaloa

Yeraldine Bonilla aseguró que el nombramiento de Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa no fue una decisión directa de Rubén Rocha Moya, sino una propuesta realizada desde la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita de la mandataria interina a Estación Dimas, comunidad perteneciente al municipio de San Ignacio, donde encabezó actividades oficiales y supervisión de obras públicas.

De acuerdo con Proceso, Yeraldine expresó:

"Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del Estado".

El tema cobró relevancia luego de que autoridades de Estados Unidos señalaran a Gerardo Mérida por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, además de acusaciones relacionadas con el supuesto intercambio de información operativa con integrantes criminales, específicamente con "Los Chapitos".