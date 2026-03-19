Novillada de triunfadores en Aguascalientes: La Playa y un cartel de apuestas

La Plaza San Marcos inaugura la Temporada de Novilladas 2026 con un cartel de triunfadores de La Playa y jóvenes novilleros César Fernández, Jairo y Axel López

Aguascalientes.- La Centenaria Plaza San Marcos vivirá este domingo 22 de marzo (17 horas) una de las citas más atractivas de su Temporada de Novilladas 2026, con un festejo de triunfadores en el que se lidiará un encierro de la ganadería de La Playa, en el marco del 130 aniversario del histórico coso.

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El cartel reúne a tres jóvenes que atraviesan momentos importantes en sus respectivas trayectorias: César Fernández “El Quitos”, además de los hermanos Jairo y Axel López, quienes por primera vez alternarán juntos en un mismo cartel, hecho que añade un atractivo especial a la jornada.

César Fernández “El Quitos” llega como uno de los nombres a seguir. De formación internacional, nacido en Nimes y con preparación en escuelas taurinas de España, ha construido su carrera con base en técnica y concepto. Su presencia en este festejo responde a su condición de novillero destacado en plazas como León, donde ha dejado buenas impresiones, y a su constante evolución dentro del circuito mexicano.

Por su parte, Jairo López se presenta como el novillero del momento en la plaza sanmarqueña. El tapatío viene de firmar una actuación rotunda en este mismo serial, donde cortó tres orejas y salió a hombros, consolidándose como uno de los triunfadores más sólidos de la temporada. Su toreo, basado en firmeza, estructura y conexión con el tendido, lo coloca como un serio aspirante a seguir escalando posiciones en el escalafón.

En tanto, Axel López completa la terna como otro joven con proyección. Ha demostrado capacidad para impactar en el público, destacando por actuaciones en las que ha cortado múltiples orejas y salido en hombros, lo que confirma su potencial y ambición en el ruedo.

La novillada forma parte de un serial considerado semillero de figuras, donde participan más de 30 aspirantes y que históricamente ha sido plataforma para futuras figuras del toreo mexicano. Con un encierro de La Playa y tres nombres en ascenso, la cita del domingo se perfila como un auténtico duelo generacional, donde no solo está en juego el triunfo de la tarde, sino la consolidación de nuevas figuras en la baraja taurina nacional.