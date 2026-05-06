¡NTR TOROS, va por la 11 en Madrid!

NTR Toros volverá a vivir uno de los capítulos más importantes de su historia al realizar, por undécimo año consecutivo, la cobertura integral de la Feria de San Isidro, el serial taurino más importante del mundo y considerado por aficionados y especialistas como “el mundial del toreo”. Desde Madrid, el equipo encabezado por la periodista Natalia Pescador volverá a llevar cada detalle de la temporada grande española a miles de aficionados en México, España y América Latina, consolidando un proyecto periodístico que se ha convertido en referencia dentro de la información taurina contemporánea.

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La Feria de San Isidro, celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas, representa el escenario de máxima exigencia para cualquier torero. Triunfar en Madrid significa entrar en la élite del toreo mundial y por ello cada edición reúne a las figuras, a los toreros emergentes y a las ganaderías de mayor prestigio. Desde hace más de una década, NTR Toros ha formado parte de esta historia mediante una cobertura especializada que combina periodismo, fotografía y producción audiovisual.

El proyecto es liderado por Natalia Pescador, periodista taurina que ha impulsado una línea editorial cercana a la afición, dinámica y con presencia constante en las principales ferias de México y España. Bajo su coordinación, NTR Toros ha logrado posicionarse como uno de los espacios informativos taurinos más sólidos y reconocidos de habla hispana.

A su lado se encuentra Manolo Briones, fotógrafo taurino encargado de capturar algunos de los momentos más emblemáticos de la temporada europea. Su lente ha documentado triunfos históricos, faenas memorables y escenas que resumen la emoción y la intensidad de la tauromaquia en Las Ventas. Las imágenes de Briones forman parte esencial de la identidad visual de NTR Toros y son ampliamente reconocidas entre la afición taurina.

El equipo se complementa con Diego Real, responsable del área de video y producción audiovisual. Gracias a su trabajo, NTR Toros ha fortalecido su presencia digital mediante entrevistas, reportajes especiales, cápsulas informativas y contenido en tiempo real desde Madrid. La cobertura audiovisual se ha convertido en una herramienta clave para acercar la experiencia de San Isidro a miles de aficionados que siguen cada tarde desde México y Latinoamérica.

La Feria de San Isidro 2026 se celebrará del 8 de mayo al 7 de junio en la monumental Plaza de Las Ventas y contará con 21 corridas de toros, tres novilladas y dos festejos de rejones. El serial incluye además eventos tradicionales como la Corrida de Beneficencia y la Corrida de la Prensa, dos de las citas más emblemáticas del calendario taurino internacional.

Los carteles de este año han despertado enorme expectativa entre la afición por la presencia de figuras como Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Daniel Luque, Pablo Aguado, Juan Ortega, Emilio de Justo, Tomás Rufo y Diego Urdiales. Asimismo, Madrid volverá a abrir las puertas a nuevos valores del toreo, manteniendo el equilibrio entre experiencia y renovación generacional.

El serial arrancará el viernes 8 de mayo con toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y la confirmación de alternativa de Tristán Barroso. Un día después, el sábado 9, actuarán Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo con toros de La Quinta, en uno de los carteles más rematados del inicio de feria.

Durante la segunda semana aparecerán nombres importantes como Sebastián Castella, Emilio de Justo, Fernando Adrián y Pablo Aguado, además de jóvenes toreros que buscarán abrirse paso en la plaza más exigente del mundo. También estarán presentes ganaderías de enorme prestigio como Victoriano del Río, Garcigrande, Fuente Ymbro, Juan Pedro Domecq, Alcurrucén y José Escolar, representando distintos encastes y estilos de bravura.

Uno de los carteles que más interés ha generado entre la afición mexicana será el del jueves 28 de mayo, correspondiente a la tradicional Corrida de la Prensa. Esa tarde se lidiarán toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Andrés Roca Rey y el mexicano Bruno Aloi, quien confirmará su alternativa en Madrid. La actuación de Aloi representa uno de los acontecimientos más importantes para el toreo mexicano en los últimos años y será seguida muy de cerca por la afición nacional.

También destaca la presencia del michoacano Isaac Fonseca, quien hará el paseíllo el 27 de mayo compartiendo cartel con Molina y Jarocho frente a toros de Pedraza de Yeltes. La participación de toreros mexicanos confirma nuevamente el vínculo histórico entre México y España dentro del mundo taurino y refleja el buen momento que atraviesa la tauromaquia nacional en plazas europeas.

Otro de los grandes acontecimientos de San Isidro 2026 será la corrida In Memoriam, donde Borja Jiménez lidiará en solitario seis toros de Victoriano del Río y Domingo Hernández en homenaje a Ignacio Sánchez Mejías. Este festejo ha sido considerado uno de los más atractivos del serial por el nivel de exigencia y responsabilidad que implica encerrarse con seis toros en Las Ventas.

La tradicional Corrida de Beneficencia contará con la presencia de Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Víctor Hernández, una combinación de figuras y toreros emergentes que ha despertado enorme expectativa entre los aficionados madrileños. Víctor Hernández, precisamente, llega como uno de los nombres fuertes de la temporada tras sus importantes actuaciones en 2025.

En total, la edición 2026 reunirá a 44 matadores de toros, cinco rejoneadores y nueve novilleros con picadores, además de 23 ganaderías representando nueve encastes diferentes. Los toreros con más actuaciones dentro del serial serán Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián y Víctor Hernández, quienes harán tres paseíllos cada uno.

La empresa Plaza 1 y el entorno de Las Ventas han confirmado además cifras históricas de abonados para esta edición, reflejando el crecimiento y el interés que mantiene la tauromaquia en Madrid. La feria alcanzó más de 18 mil abonados, consolidándose como uno de los eventos culturales y deportivos de mayor impacto económico y social en España.

Con once años consecutivos cubriendo San Isidro, NTR Toros reafirma su liderazgo dentro del periodismo taurino mexicano. El trabajo de Natalia Pescador, Manolo Briones y Diego Real ha permitido construir una plataforma sólida que documenta la historia contemporánea del toreo desde la plaza más importante del mundo. A través de crónicas, imágenes y contenido audiovisual, el equipo volverá a acercar cada tarde de Madrid a la afición mexicana, manteniendo viva la pasión por la fiesta brava y fortaleciendo el puente taurino entre México y España.

San Isidro 2026 promete emociones intensas, tardes históricas y momentos que quedarán marcados en la memoria de la afición. Y una vez más, NTR Toros estará presente para contarlo desde el corazón mismo de Las Ventas.