Nuevas líneas del Cablebús llegarán al sur de CDMX: estas zonas se beneficiarían

El objetivo es reducir tiempos de traslado y atender a habitantes que enfrentan largos recorridos diarios, aseguró la jefa de gobierno, Clara Brugada

Con el propósito de reducir tiempos de traslado y mejorar la movilidad en la capital, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la ampliación del sistema de Cablebús con nuevas líneas que conectarán zonas altas y de difícil acceso con estaciones del Metro.

Uno de los proyectos prioritarios contempla una línea que partirá de las partes altas de la alcaldía Tlalpan y llegará a la estación Metro Universidad. La obra cuenta con apoyo del gobierno federal y busca mejorar el acceso al transporte masivo para comunidades del sur de la ciudad.

Otro de los trazos proyectados conectará las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras con la estación Metro Mixcoac. La administración capitalina también analiza una ruta que saldrá del Metro Tláhuac hacia la alcaldía de Milpa Alta, la cual atravesará diversos pueblos de esa zona.

Brugada explicó que en el caso del proyecto hacia Milpa Alta ya comenzaron consultas previas con las comunidades involucradas, como parte del proceso para definir el desarrollo de la obra.

La mandataria capitalina señaló que la expansión del Cablebús busca llevar transporte eficiente a zonas donde los habitantes enfrentan largos desplazamientos diarios hacia sus centros de trabajo.

“Este sistema hace justicia territorial porque va a las zonas más lejanas y logra garantizar que en menos tiempo y con menos recursos la población pueda movilizarse”, afirmó.

Brugada indicó que muchas personas que viven en zonas altas de la ciudad enfrentan lo que denominó “pobreza de tiempo”, ya que pueden dedicar entre dos y cuatro horas al día para trasladarse hacia sus actividades laborales.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del Cablebús como sistema de transporte masivo que ha transformado la movilidad en distintas zonas de la capital.

Recordó que la primera línea se construyó en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde conecta la Sierra de Guadalupe con la estación Metro Indios Verdes, y señaló que el sistema ha reducido de forma significativa los tiempos de traslado de los habitantes.

La mandataria explicó que antes de la instalación del Cablebús los usuarios podían tardar hasta dos horas para descender hacia el Metro, mientras que ahora el trayecto se completa en aproximadamente treinta o cuarenta minutos.

Sheinbaum mencionó también la línea que conecta la Sierra de Santa Catarina con la estación Metro Constitución de 1917 en Iztapalapa, así como la que llega a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec y atiende colonias altas de Álvaro Obregón.

El gobierno capitalino prevé continuar la expansión del sistema, al considerar que el Cablebús representa una de las alternativas de movilidad más eficientes para atender zonas de difícil acceso en la Ciudad de México.