Nuevo acuerdo con gasolineros topa el diésel a 28.50 pesos

Destacó que el control del precio del diésel es fundamental, al ser el principal insumo del transporte de carga, cuyo costo influye directamente en los precios finales de bienes y servicios.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno alcanzó un acuerdo voluntario con gasolineros para establecer un tope cercano a 28.50 pesos por litro, con la intención de disminuirlo de forma progresiva.

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“Entonces se habló ya con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado, está sobre los 28.50 y les dije yo es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando y estamos revisando para que pueda todavía darse en este periodo donde está creciendo el precio del petróleo a menores costos para que no influya en la inflación”.

Criticó que el diésel haya registrado incrementos pese a los estímulos fiscales vigentes, y aseguró que el gobierno mantendrá la supervisión para evitar aumentos en la economía.

Durante su conferencia matutina, destacó que el control del precio del diésel es clave, al impactar directamente en el costo del transporte de carga y en la inflación.

La mandataria indicó que, como parte de la estrategia para contener la inflación, evalúa incorporar productos como jitomate, limón y pollo al Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), tras reconocer incrementos recientes en estos insumos básicos.

Explicó que el aumento en los precios responde a factores externos, particularmente a las heladas en Florida, que afectaron la producción agrícola y redujeron la oferta, elevando la demanda internacional.

“Es temporal, hay que decirlo, es algo estacional, no es algo que pensemos que va a continuar para todo el año”, afirmó la presidenta.

Señaló que esta situación generó presiones en los precios en México, aunque precisó que se trata de un fenómeno temporal, por lo que no se prevé que se mantenga durante todo el año.