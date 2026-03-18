A través de redes sociales se han difundido videos que evidencian una nueva forma de operar de los montachoques, quienes ahora utilizan motocicletas para provocar accidentes de manera intencional y así extorsionar a sus víctimas. LEE ADEMÁS: ¿Quién es quién en La Oficina, versión mexicana de The Office? ¿Cómo operan los montachoques en CDMX? A

A través de redes sociales se han difundido videos que evidencian una nueva forma de operar de los montachoques, quienes ahora utilizan motocicletas para provocar accidentes de manera intencional y así extorsionar a sus víctimas.

LEE ADEMÁS: ¿Quién es quién en La Oficina, versión mexicana de The Office?

¿Cómo operan los montachoques en CDMX?

A diferencia de los métodos tradicionales, en esta modalidad el delincuente se desplaza en moto y se atraviesa repentinamente frente a un vehículo, frenando de forma brusca para generar un choque o simular haber sido impactado.

Una vez ocurrido el incidente, comienza la presión hacia el conductor, ya que en cuestión de segundos aparecen supuestos testigos o cómplices, quienes respaldan la versión del motociclista para exigir dinero.

El objetivo principal de estos grupos es que la víctima entregue dinero en efectivo de inmediato, evitando que se contacte a la aseguradora o a las autoridades, lo que facilita la estafa.

El uso de motocicletas les permite moverse con rapidez y escapar fácilmente, dificultando su identificación y aumentando el riesgo para los automovilistas, especialmente en zonas de alto tránsito.

De acuerdo con reportes ciudadanos, estos casos suelen ocurrir en avenidas con gran flujo vehicular, donde es más sencillo provocar accidentes y generar confusión entre los conductores.

¿Cómo evitar caer en esta estafa?

Ante esta situación, las autoridades recomiendan no bajar del vehículo si hay actitudes agresivas, llamar al 911 o a la aseguradora, evitar acuerdos en efectivo y grabar lo sucedido como evidencia, ya que además del daño económico, las víctimas pueden enfrentar amenazas o intimidaciones.