En abril 2026 se abrirán nuevos registros para Becas Bienestar en México; conoce quiénes pueden registrarse y cómo ubicar los módulos oficiales

El Gobierno de México prepara la apertura de un nuevo periodo de registro en abril de 2026 para dos programas sociales clave: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

LEE ADEMÁS: Estrenos de Netflix abril 2026: series, películas y documentales que no te puedes perder

El registro se realizará en módulos de atención presenciales, siguiendo un calendario organizado por la primera letra del apellido de cada solicitante. Este método tiene como objetivo evitar aglomeraciones y mejorar la atención, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar.

Fechas por confirmar oficialmente

Aunque las fechas exactas aún no han sido confirmadas, se prevé que el anuncio oficial ocurra en los próximos días. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales del Gobierno de México para evitar confusiones.

¿Quiénes pueden registrarse?

El programa está dirigido a dos sectores específicos:

Personas de 65 años en adelante , interesadas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores .

, interesadas en la . Mujeres de 60 a 64 años, que pueden acceder a la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo previo a la pensión universal.

Requisitos para acceder a la pensión

Para poder registrarse, los solicitantes deben cumplir con condiciones básicas como:

Tener la edad requerida según el programa.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir actualmente en la República Mexicana.

Estos criterios son indispensables para acceder al apoyo económico bimestral.

Documentos necesarios para el registro

Las personas interesadas deberán presentar en original y copia:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, entre otros).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (máximo seis meses).

Número telefónico de contacto.

Contar con todos los documentos completos será clave para evitar retrasos en el proceso.

Ubicación de módulos y consulta oficial

Los módulos de atención podrán consultarse en el portal oficial www.gob.mx/bienestar, donde también se informarán fechas, horarios y sedes disponibles. El registro se organizará por semana y de forma alfabética según el apellido del solicitante.

Para este año, los apoyos económicos han sido ajustados de la siguiente manera:

Pensión Adultos Mayores: 6,400 pesos bimestrales (38,400 pesos anuales).

6,400 pesos bimestrales (38,400 pesos anuales). Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales (18,600 pesos anuales).

El objetivo es fortalecer la economía de los beneficiarios mediante un ingreso constante y seguro. Las autoridades reiteran la importancia de informarse solo por medios oficiales para evitar fraudes o desinformación.