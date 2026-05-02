Obed Vargas da su primera asistencia en el Atlético de Madrid para ganarle al Valencia

Obed Vargas poco a poco se va ganando la confianza del entrenador Diego Simeone y si bien no juega los partidos grandes, cuando se le requiere en el Atlético de Madrid responde y muy bien.

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El mediocampista de la Selección Mexicana, puso su primera asistencia en el conjunto colchonero, en la victoria de visita 0-2 sobre Valencia en Mestalla.

Fue al 74′ que en una acción en ofensiva, Obed llegó a tres cuartos de cancha, observó que Iker Luque entraba por la izquierda al área y le puso la pelota, para que su compañero se acomodara y disparara para el 0-1.

El segundo tanto del Atlético de Madrid llegó al 82′ por medio de Miguel Cubo tras asistencia de Antoine Griezmann, con lo que la visita selló la victoria.

Además, Obed fue amonestado al 61′ y jugó los 90 minutos en este encuentro, por lo que si bien ya es asiduo en el equipo de suplentes del Atlético, ahora tiene que buscar tener más minutos en los partidos más importantes, como pueden ser en la propia Liga Española o en Champions League.

Quizá también estas buenas actuaciones le sirvan para quedarse en el Atlético la siguiente temporada, ya que está la posibilidad latente de que sea cedido a otro equipo.

La escuadra colchonera llegó a 63 puntos en la cuarta posición de la Liga Española y el martes jugará en Londres la vuelta de las semifinales de la Champions League ante Arsenal, cuyo global es de 1-1.