Obed Vargas jugó los 90′ con el Atlético de Madrid en triunfo sobre Osasuna

El mediocampista mexicano está en la prelista de convocados a la Copa del Mundo con el Tri

Obed Vargas sigue mostrando que cuando se le requiere en el Atlético de Madrid, es un jugador en el que se puede confiar. El mediocampista mexicano disputó los 90 minutos, en la victoria de visita 1-2 sobre el Osasuna.

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Al conjunto colchonero le quedan dos juegos más de la Liga Española ante Girona y Villarreal, ya con el boleto a Champions de la próxima temporada asegurado y en los que Obed podría seguirse mostrando.

Es probable que el jugador nacido en Alaska salga a préstamo en el verano, pero lo que ha mostrado en el conjunto rojiblanco ha sido bastante bueno.

Tanto que el técnico Diego Simeone ya lo tiene como un habitual en sus equipos alternos o dentro de la rotación en su plantel.

En lo que va de mayo, Vargas ha jugado en todos los encuentros del Atlético con excepción de la vuelta de las semifinales de la Champions ante Arsenal.

El resto: 90 minutos ante Osasuna, 22′ de cambio ante Celta de Vigo y 90′ con una asistencia ante el Valencia. De tal forma que el futbolista está teniendo un gran cierre.

Cabe precisar que Obed aparece en la prelista mundialista de México que fue dada a conocer este martes con un total de 55 futbolistas. Vargas apunta a ser uno de los 26 jugadores que esté en la lista final.

Atlético de Madrid se llevó la victoria ante el Osasuna, gracias a los goles de Ademola Lookman al 15′ y Alexander Sorloth al 71′; por Osasuna descontó Kike Barja al 90’+1.

La escuadra colchonera tiene 66 puntos en la cuarta posición de la tabla, la cual ya nadie se la puede quitar en este cierre de temporada en España. Si acaso, aún puede ganar el tercer lugar, siempre y cuando Villarreal que es tercero, tenga un cierre con tropiezos, lo cual el Atleti pueda aprovechar.